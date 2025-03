Het Bedieningspaneel krijgt deze 3 verbeteringen in iOS 18.4

Apple voegt al een tijdje steeds nieuwe upgrades toe aan het Bedieningspaneel en iOS 18.4 zet die trend voort met deze 3 verbeteringen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verbeteringen voor het Bedieningspaneel in iOS 18.4

Het vernieuwde Bedieningspaneel van iOS 18 is veel meer dan een eenmalige ontwerpwijziging. Apple gaat in iOS 18.4 nog een stapje verder, met 3 nieuwe verbeteringen voor het Bedieningspaneel – we zetten ze voor je op een rij.

1. Nieuwe knoppen voor rustgevende muziek

iOS 18.4 introduceert een heel nieuw onderdeel voor rustgevende achtergrondmuziek (Ambient Music). Hier vind je de volgende vier knoppen:

Slaap

Relaxed

Productiviteit

Welzijn

Met elk van deze knoppen kun je snel een Apple Music-afspeellijst starten die bij je stemming past. Je kunt de knoppen ook toewijzen aan de actieknop of het Vergrendelscherm.

2. Visual Intelligence en Praat met Siri

In het nieuwe gedeelte ‘Apple Intelligence & Siri’ van het Bedieningspaneel komen in iOS 18.4 twee nieuwe opties. Naast de bestaande ‘Type naar Siri’-knop, kun je nu ook ‘Praat met Siri’ en ‘Visuele Intelligentie’ toevoegen als nieuwe regelaars.

De eerste activeert Siri in spraakmodus, net zoals de zijknop van je iPhone doet. De tweede zorgt ervoor dat een belangrijke camerafunctie van Apple Intelligence, die voorheen exclusief was voor iPhone 16, ook beschikbaar is voor de iPhone 15 Pro en 16e, ondanks het ontbreken van de camerabediening.

Apple Intelligence is in Nederland helaas nog altijd niet beschikbaar en het is ook nog niet duidelijk wanneer dit verandert. Wanneer we hier meer over weten, laten we het je uiteraard direct weten.

Apple voert ook verschillende ontwerpverbeteringen door aan het Bedieningspaneel in iOS 18.4. Tot nu toe zijn deze wijzigingen:

Pijltje omhoog en omlaag op de Focus-knop

Veranderende animatie schuifknop helderheid op basis van niveau

Vergelijkbare animatie voor de schuifknop volume

Op de Focus-knop kun je op de pijltjes tikken om de volledige reeks Focus-modi te bekijken. De pijltjes zitten aan de rechterkant van de knop. Op de linkerkant kun je gewoon tikken om de huidige Focus in en uit te schakelen.

De schuifregelaars voor helderheid en volume laten in iOS 18.4 leuke animaties zien. Met de schuifknop voor helderheid zie je bijvoorbeeld de zon kleiner en donkerder of groter en helderder worden, afhankelijk van je helderheidsinstelling.

iOS 18.4

De release van iOS 18.4 vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in april. Als we kijken naar het verleden en op basis daarvan naar de toekomst, verwachten we de release op maandag 7 april of dinsdag 8 april. Of dat inderdaad klopt, blijft natuurlijk nog even afwachten. We houden je op iPhoned in elk geval op de hoogte!