Bedieningspaneel verandert weer in iOS 18.1 – dit is er anders

Apple heeft iOS 18.1 bèta 5 uitgebracht en daarin zijn nieuwe tools toegevoegd aan het Bedieningspaneel. Dit moet je weten.

Aangepast Bedieningspaneel in iOS 18.1

Sinds iOS 18 kun je het Bedieningspaneel zelf indelen en je meest gebruikte regelaars vooraan en in het midden plaatsen. Je hebt verschillende vensters, waar je functies vindt die bij elkaar horen. Zo is er een tabblad met connectiviteit, met mediaspelers en een venster met je favorieten. Knoppen groter of kleiner maken in het Bedieningspaneel is ook mogelijk.

iOS 18.1 bèta 5 brengt opnieuw een aantal verbeteringen. Zo zijn er in iOS 18.1 nieuwe connectiviteitstools toegevoegd aan het Bedieningspaneel en is er een optie om het Bedieningspaneel weer terug te zetten naar de standaardindeling. Dat laatste is handig omdat het aanpassen van het Bedieningspaneel best wennen is. Voor je het weet heb je een regelaar of een pagina verwijderd.

Ontbrekende knoppen toegevoegd

Een van de kritiekpunten op het nieuwe Bedieningspaneel van iOS 18 is dat de opties voor Connectiviteit te beperkt zijn. Als je in het nieuwe Bedieningspaneel een nieuwe regelaar wilt toevoegen, vind je een onderdeel Connectiviteit. Dit bevat het standaardpaneel met Vliegtuigmodus, AirDrop en W-Fi en een vierde knop die het paneel uitbreidt om meer opties weer te geven.

Buiten dit paneel met vier knoppen zijn er momenteel slechts beperkte opties om connectiviteitsregelaars toe te voegen. Momenteel heb je de keuze uit:

Vliegtuigmodus

Mobiele data

Persoonlijke hotspot

Bluetooth

Dus als de bediening met vier knoppen niet handig vindt, kun je zelf een groot deel van de functionaliteit samenstellen met deze standalone opties. Maar in iOS 18.1 bèta 5 heeft Apple nog twee connectiviteitstools aan het Bedieningspaneel toegevoegd waaruit je kunt kiezen:

Wi-Fi

VPN

Met deze twee toevoegingen is bijna elke connectiviteitsoptie nu beschikbaar in zelfstandige vorm. Zodoende heb je in iOS 18.1 meer flexibiliteit bij het maken van je eigen aangepaste pagina’s in het Bedieningspaneel.

De resterende ontbrekende connectiviteitsopties zijn de AirDrop- en satellietregelaars. Mogelijk worden die in een toekomstige bèta nog toegevoegd. Het zou ook mooi zijn als je het paneel met vier knoppen naar eigen wens zou kunnen aanpassen.

Bedieningspaneel terugzetten

Volgens Mark Gurman van Bloomberg komt er in iOS 18.1 ook een knop waarmee je het Bedieningspaneel weer kunt terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

The iOS 18.1 beta 5 released this morning fixes one of the two bugs I mentioned yesterday in Power On that were present in beta 4. There’s also a new button to reset Control Center to the factory layout. https://t.co/Eh0Rgsr42H — Mark Gurman (@markgurman) September 23, 2024

Het is geweldig dat je het Bedieningspaneel in iOS 18 naar eigen inzicht kunt aanpassen. Maar soms pas je veel te veel aan en verlang je ineens weer terug naar de standaardinstellingen. Al was het maar om een nieuw startpunt te hebben. Daarom is het prettig dat Apple zo’n ‘reset’-knop gaat toevoegen aan het Bedieningspaneel in iOS 18.1.