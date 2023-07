AirPods Max-alternatief Beats Studio Pro verschijnt nog in juli

Zit jij nog te wachten op een vernieuwde versie van de AirPods Max? Dat gaat nog even duren. Misschien is de Beats Studio Pro een beter alternatief, en deze komt al veel sneller.

Beats Studio Pro release

Volgens MacRumors zal Apple waarschijnlijk op 19 juli de nieuwe draadloze Beats Studio Pro-koptelefoon lanceren. Deze informatie is afkomstig van Myke Hurley, die het een tijdje terug in de Apple-podcast ‘Connected’ heeft onthuld. Hurley gaf aan dat hij de details van een anonieme bron had ontvangen, die eerder al accurate informatie over de Beats Studio Buds+-oordopjes had gegeven.

Wat kunnen we verwachten: specificaties en design

De Beats Studio Pro over-ear koptelefoon zal naar verwachting in vier kleuren beschikbaar zijn: zwart, navy, zandsteen en diepbruin. Gelekte afbeeldingen tonen een design dat vergelijkbaar is met dat van de Beats Studio3.

Belangrijke nieuwe features zijn onder andere een usb-c-aansluiting om op te laden, verbeterde microfoons en geoptimaliseerde geluidsprofielen. Een nieuw hoesje zal ook deel uitmaken van het pakket, samen met Android-compatibele functies zoals Fast Pair en Find My Device. Leuk nieuws voor emthousiastelingen: de Studio Pro-koptelefoon zal waarschijnlijk de traditionele 3,5 mm-koptelefoonaansluiting behouden.

Verder mag je een geavanceerdere actieve ruisonderdrukking verwachten, die overeenkomt met de verbeteringen van de Studio Buds+. Tot slot zal de batterijduur langer zijn dan die van de Studio3.

Een langverwachte update

Deze koptelefoon is een langverwachte update van het Studio3-model, dat in 2017 op de markt kwam. Terwijl Apple voor de Studio3 koos voor de W1-chip, is het nog niet bekend welke chip in de Studio Pro zal worden gebruikt.

Hints naar de nieuwe koptelefoon zijn de afgelopen weken al opgedoken in de code van macOS 13.4 en in de FCC-database. Er is nog geen officiële aankondiging gedaan over de release. Het is te verwachten dat er meer details bekend zullen worden gemaakt naarmate de vermoedelijke lanceringsdatum van 19 juli nadert. Uit een database van retailers kwam al naar voren dat de Studio Pro in Europa ongeveer 399 euro zal kosten.

AirPods Max-alternatief

Met de Beats Studio Pro lijkt Apple klaar te zijn om een eigen concurrent voor zijn AirPods Max uit te brengen. Met verbeterde functies en een fris design, is het een product om in de gaten te houden. Houd onze website in de gaten voor meer updates en details over deze spannende nieuwe release. Of schrijf je direct in voor onze nieuwsbrief.