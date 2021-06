Apple heeft de Beats Studio Buds officieel onthuld. Deze draadloze oordopjes bieden veel van dezelfde functies als de AirPods Pro, zoals actieve ruisonderdrukking. Ze zijn met 149,95 euro echter een stuk vriendelijker geprijsd.

Beats Studio Buds officieel onthuld

Ben je gecharmeerd van de AirPods Pro, maar wat minder van het prijskaartje? Dan zijn de vandaag officieel gepresenteerde Beats Studio Buds een interessant alternatief. Deze draadloze oordopjes beschikken net als de duurste AirPods over actieve ruisonderdrukking. Zo filter je hinderlijke omgevingsgeluiden eenvoudig weg. Ook is er een Transparantie-modus aanwezig die geluiden van buitenaf juist versterkt. Dat is handig als je bijvoorbeeld op de fiets zit en het verkeer aan wil horen komen.

Als je actieve ruisonderdrukking of de Transparantie-modus gebruikt, gaan de Beats Studio Buds vijf uur mee op een acculading. Als je deze functies uitschakelt, is dat maximaal acht uur. De meegeleverde oplaadcase staat in totaal garant voor 24 uur luisterplezier. Je laadt de case op via een usb-c-poort. Je kunt de oordopjes helaas niet draadloos van accusap voorzien.

De Beats Studio Buds zijn net als de AirPods Pro in-ear oordopjes. Daardoor vallen ze minder snel uit je oren dan gewone AirPods. Er zitten drie maten siliconen oortips in de doos: klein, gemiddeld en groot.

Veel functies komen dus overeen, maar de Beats Studio Buds hebben wel een heel ander design dan de AirPods Pro. Zo zien we geen steel, maar een stomp uiteinde. De oordopjes zijn daardoor iets kleiner en lichter. En waar AirPods over sensoren beschikken om muziek te pauzeren of een telefoontje aan te nemen, hebben de Beats Studio Buds fysieke knoppen. Bovendien kun je kiezen uit drie kleuren: wit, zwart en rood. AirPods kun je alleen in het wit aanschaffen.

Goede samenwerking met Apple-producten

Beats is een dochterbedrijf van Apple. Hoewel de Studio Buds geen officieel Apple-product zijn, mag je dus wel een goede samenwerking met je iPhone of iPad verwachten. Zo kun je de digitale assistent Siri handsfree activeren door “Hé Siri” te zeggen. Ook geniet je van het ruimtelijke Spatial Audio.

Omdat de Studio Buds geen Apple-chip aan boord hebben, mis je wel enkele functies. Als je een video op je iPhone kijkt en vervolgens een filmpje op je iPad aantikt, schakelen de oordopjes bijvoorbeeld niet automatisch over.

De Beats Studio Buds zijn vanaf vandaag officieel te koop in de Verenigde Staten. Wij moeten helaas nog iets langer wachten. Op de Nederlandse website van Apple staat dat de oordopjes “deze zomer verkrijgbaar” zullen zijn voor 149,95 euro.

