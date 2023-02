Nieuwe kleuren Beats Fit Pro: goed alternatief voor AirPods Pro 2?

De Beats Fit Pro zijn in een aantal nieuwe kleuren uitgebracht. Zijn de draadloze oortjes een goed alternatief voor de AirPods Pro 2?

Beats Fit Pro beschikbaar in meer kleuren

De Beats Fit Pro zijn uitgebracht in een aantal nieuwe kleuren. De oortjes zijn nu te koop in koraalroze, felgeel en diepzeeblauw. Eerder waren de Beats Fit Pro al te krijgen in zwart, wit, helderpaars en muntgrijs. Ter vergelijking: alle modellen van de AirPods (Pro) zijn bij Apple enkel in wit te verkrijgen. Via Colorware is het overigens wel mogelijk om AirPods in alle kleuren die je wilt te bestellen.

De Beats Fit Pro zien er behoorlijk anders uit dan de oortjes van Apple, maar hebben net als de AirPods Pro ook ruisonderdrukking en een transparantiemodus. Zijn de Beats Fit Pro een goed alternatief voor de AirPods Pro 2?

Beats Fit Pro versus de AirPods Pro 2

Als je enkel naar de functies van de Beats Fit Pro kijkt, zie je al snel dat de oortjes op papier veel weg hebben van de AirPods Pro. Het grootste verschil is te zien in het design. Zo zijn de ‘steeltjes’ aanwezig bij beide oortjes, maar die staan bij de Beats Fit Pro juist omhoog en die stop je ‘in’ je oor. Bij de AirPods Pro staan ze naar beneden. Wat je fijner vindt zitten hangt af van je persoonlijke voorkeur.

De oortjes van Beats hebben dus net als de AirPods Pro (2) adaptieve ruisonderdrukking, waarmee de oortjes irritante omgevingsgeluiden blokkeren. Zowel de AirPods Pro als de Beats Fit Pro kunnen schakelen tussen ruisonderdrukking en Transparantie-modus. Zo kies je zelf wanneer je wel en geen omgevingsgeluiden hoort. Op dit gebied doen de oortjes dus niet onder voor elkaar.

Beats oortjes werken goed samen met Apple’s ecosysteem

Misschien wel het belangrijkste voordeel van de Beats Fit Pro: ze werken goed samen met het ecosysteem van Apple. Doorgaans is het de beste optie om een product van Apple toe te voegen aan je collectie als je enkel Apple devices hebt. Dit is bij de Beats Fit Pro echter niet het geval: de oortjes draaien namelijk op de H1-chip, net als de eerste generatie AirPods Pro.

Deze chip maakt makkelijk verbinding tussen verschillende apparaten, zodat je zonder moeite verbindt met je iPhone en je MacBook. Doordat de Beats Fit Pro zijn voorzien van de H1-chip, werken de oortjes ook met Siri. De AirPods Pro 2 draaien op de H2-chip, waardoor voornamelijk de ruisonderdrukking een stukje beter is.

Batterij van de AirPods Pro is beter

Wat betreft de batterij doen de Beats Fit Pro wel onder voor de AirPods Pro 2. Met de oortjes van Beats luister je met ruisonderdrukking naar maximaal 6 uur aan muziek. Laad je de oortjes tussendoor op in de case, dan kom je in totaal uit op 24 uur aan luistertijd.

Met de AirPods Pro 2 luister je eveneens maximaal 6 uur lang (met ruisonderdrukking ingeschakeld) naar muziek. Het verschil tussen de oortjes zit hem in de accu van de oplaadcase: als je de AirPods Pro 2 tussendoor oplaadt in de case, doe je in totaal maar liefst 30 uur met de oortjes. Voor langer luisterplezier moet je dus bij de AirPods Pro 2 zijn.

Conclusie: Beats Fit Pro uitstekend alternatief

De Beats Fit Pro zijn te koop voor ongeveer 200 euro, terwijl je voor de AirPods Pro € 263,95 neerlegt. De Beats zijn dus behoorlijk goedkoper, dat een belangrijke overweging is bij het aanschaffen bij de oortjes.

De Beats Fit Pro doen namelijk weinig onder voor de AirPods Pro 2, waardoor het een uitstekend (en vooral goedkoper) alternatief is. De AirPods Pro 2 hebben een nieuwe chip en werken daardoor net iets beter, maar door het prijsverschil zijn de Beats Fit Pro een enorm goede deal. Check de beste deals hier:

