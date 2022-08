Batterijpercentage weergeven op je iPhone (het kan weer in iOS 16)

Goed nieuws! In de vijfde bèta van iOS 16 heeft Apple weer een gewilde functie teruggehaald. Je kunt in iOS 16 nu eindelijk weer het batterijpercentage op elk moment zien. iPhoned vertelt hoe je het batterijpercentage weer aanzet op je iPhone!

Vijfde bèta van iOS 16 toont batterijpercentage

In iOS 16 bèta 5 komt een oude bekende weer terug op iPhones met Face ID (of met een notch). Met de software-update kan je nu altijd het batterijpercentage weer zien. Toen Apple de iPhone X introduceerde, was het percentage uit het zicht verdwenen. Nou ja, behalve wanneer je een iPhone SE hebt. Want daar is het batterijpercentage altijd gebleven als je de functie aan hebt staan.

Had je echter een iPhone met Face ID, dan heb je een paar jaar enkel een visuele weergave van het batterijniveau gehad. Of je moest eerst het bedieningspaneel openen om het percentage te zien. Daar is nu verandering in gekomen met de vijfde bèta van iOS 16!

Zo kan je het batterijpercentage aanzetten in iOS 16

Standaard staat het batterijpercentage uit in iOS 16. Om de functie aan te zetten doorloop je de volgende stappen.

Tik op ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Batterij’; Zet de knop bij ‘Batterijpercentage’ aan.

De functie voor het batterijpercentage in iOS 16 is beschikbaar op de meeste iPhones die een inkeping hebben. De functie ontbreekt echter op de iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 11 en iPhone XR. Misschien omdat deze iPhones te weinig ruimte bieden in de statusbalk vanwege de notch en de afmetingen van het scherm? Wij vinden het vreemd …

Batterijpictogram verandert van kleur

Het batterijpictogram verandert van kleur op basis van de batterijstatus en de kleur van de iPhone-achtergrond. Als de batterij wordt opgeladen, is het batterijpictogram groen en zie je een kleine bliksemschicht. Hiermee zie je dat je iPhone aan het opladen is.

Meer weten over iOS 16?

Onlangs kondigde Apple iOS 16 aan. De nieuwe software is naar verwachting pas in september officieel uit, maar je hoeft niet zo lang te wachten om aan de slag te gaan met de nieuwste iPhone-functies. iOS 16 bèta 5 is namelijk op dit moment al beschikbaar voor ontwikkelaars en testers.

