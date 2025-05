Apple werkt aan batterijhoes vanwege slechte accu in deze iPhone

Er komt een iPhone aan met zo’n slechte batterijduur dat Apple al aan een batterijhoes werkt om die te compenseren. Dit moet je weten.

Apple werkt aan batterijhoes

De iPhone 17-serie verschijnt in september en volgens een nieuw gerucht zit daar één iPhone bij die niet zo’n goede batterij heeft en daarmee ook geen geweldige batterijduur. Om dit te compenseren werkt Apple intussen al aan een speciale batterijhoes voor die iPhone.

Het gerucht is afkomstig van The Information en de iPhone waar het om gaat is de iPhone 17 Air. Apple heeft volgens het rapport in interne tests vastgesteld dat het percentage gebruikers dat de iPhone 17 Air een hele dag zal kunnen gebruiken zonder op te laden, tussen de 60 en 70 procent zal liggen. Voor andere iPhone-modellen ligt dat percentage volgens het rapport tussen de 80 en 90 procent.

Oplossing is niet nieuw

De slechte batterijduur is deels te wijten aan het ultradunne 5,5 mm ontwerp van de iPhone 17 Air, wat het de dunste iPhone ooit zou maken. Om dit probleem op te lossen is Apple volgens het rapport van plan om een batterijhoes uit te brengen als optioneel accessoire voor de iPhone 17 Air.

Apple heeft voor het laatst een batterijhoes uitgebracht voor de iPhone 11-serie, gevolgd door de MagSafe Battery Pack voor iPhone 12-modellen en nieuwer, die inmiddels niet meer verkrijgbaar is. Een batterijhoes beschermt een iPhone en biedt daarnaast extra batterijduur.

Batterijhoes iPhone 11 Pro.

Het rapport zegt ook dat de toeleveringsketen van Apple onzeker is over de vraag naar de iPhone 17 Air, omdat het een geheel nieuw model wordt met een uniek design. Daarom is het de verwachting dat in eerste instantie maar ongeveer 10 procent van de productiecapaciteit voor de iPhone 17-serie naar de iPhone 17 Air gaat.

Naast een slechte batterijduur heeft de iPhone 17 Air nog een paar beperkingen vergeleken met andere modellen. Zo krijgt de dunne iPhone maar één luidspreker, één camera aan de achterkant en geen simkaartslot.