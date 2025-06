Deze verborgen batterijfunctie maakt je iPhone straks véél beter

Gaat jouw iPhone (te) snel leeg? Dan hebben we goed nieuws, want Apple komt met een nieuwe batterijfunctie voor de iPhone. Zo werkt die!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26

Apple heeft iOS 26 onthuld! Met de update krijgt het besturingssysteem een compleet nieuwe interface en introduceert het bedrijf veel functies op de iPhone. Dat is niet alles, want veel applicaties van Apple krijgen een nieuwe indeling. Zo zien de Camera-, Foto- en de Instellingen-app er anders uit in iOS 26. Bij laatstgenoemde heeft Apple een handige batterijfunctie toegevoegd, die de accu van de iPhone sterk verbetert.

De batterijinstellingen van de iPhone zijn in iOS 26 opnieuw ingedeeld. Je krijgt een duidelijker inzicht in het dagelijks stroomgebruik en wat de status van de accu is. De iPhone krijgt er een langverwachte batterijfunctie bij, want je ziet vanaf iOS 26 eindelijk hoe lang het toestel nog nodig heeft om op te laden. In de instellingen weergeeft de iPhone hoeveel minuten (of uren) het duurt, voordat het apparaat weer volledig is opgeladen.

Nieuwe batterijfunctie

Heb je een iPhone 15 of nieuwer? In dat geval krijg je er nog een nieuwe batterijfunctie bij, want de iPhone beschikt vanaf iOS 26 voor het eerst over Adaptive Power. Met deze feature past je iPhone het stroomverbruik automatisch aan, zodat je iPhone langer meegaat na één keer opladen. Het gaat om kleine aanpassingen in het stroomverbruik, zoals het verlagen van de schermhelderheid of het vertragen van bepaalde taken.

Met Adaptive Power duurt het langer om sommige taken uit te voeren, maar daardoor gaat de accu van je iPhone minder snel leeg. De slimme batterijfunctie doet dit alleen wanneer het stroomverbruik van de iPhone hoger ligt dan normaal. Daalt het accupercentage naar twintig procent? Dan wordt de energiebesparingsmodus automatisch ingeschakeld, zodat de iPhone het zo lang mogelijk volhoudt.

Release van iOS 26

Je vindt de nieuwe batterijfuncties vanaf iOS 26 in een nieuw menu bij de instellingen van je iPhone. Apple heeft een onderdeel toegevoegd onder de naam ‘Opstartmodus’, dat in iOS 18 nog niet bestond. Daar vind je in iOS 26 Adaptive Power en de energiebesparingsmodus. Het is overigens goed mogelijk dat Adaptive Power in Nederland en België een andere naam krijgt in een latere (test)versie van iOS 26.

Ontwikkelaars kunnen al aan de slag met de eerste testversies van iOS 26. Voor alle gebruikers komt de update pas later beschikbaar. Doorgaans brengt Apple de grootste software-updates van het jaar uit in september. Het is de verwachting dat iOS 26 op maandag 15 september 2025 te installeren is op alle iPhones met ondersteuning voor de update. Benieuwd of jouw iPhone werkt met iOS 26? Lees dan hier welke toestellen straks kunnen updaten!