Waarom de batterijconditie van je iPhone eigenlijk niet zoveel zegt

Heb je een nieuwe iPhone gekocht? Je hoopt de batterijconditie natuurlijk zo lang mogelijk op 100 procent te houden. Wat veel mensen niet weten, is dat ze hier eigenlijk nauwelijks invloed op hebben. Waarom? We vertellen het je.

Iedere keer dat jij je iPhone oplaadt, gaat de accu achteruit

Accu’s zijn eigenlijk net als mensen: de ene iPhone-accu is de andere niet. Het YouTube-kanaal Payette Forward dook een tijdje geleden diep in de accugegevens van een iPhone XS en iPhone 12 Pro, met batterijcondities van respectievelijk 83 procent en 100 procent. De iPhone XS is een stuk ouder dan de 12 Pro, dus de percentages lijken op het eerste gezicht redelijk te kloppen.

Je voelt ‘m waarschijnlijk al aankomen: ze kloppen dus niet. Een iPhone-accu gaat na iedere oplaadcyclus achteruit. Één cyclus is het eenmalig opladen van 0 naar 100 procent. Hang jij je iPhone al aan de lader als deze nog 20 procent batterijlading over heeft? Dan duurt het iets langer dan één keer opladen voordat je accu een volledige cyclus ondergaat.

De iPhone 12 Pro die we in de video zien, is al 97 keer volledig opgeladen. Het toestel heeft desondanks een batterijconditie van 100 procent, maar dat is wetenschappelijk aantoonbaar onmogelijk. Technisch gezien is de gezondheid van een accu na één cyclus al niet meer 100 procent. Per cyclus daalt het percentage natuurlijk heel weinig, maar ieder beetje ‘helpt’ – bij gebrek aan een beter woord.

Geen enkele accu is hetzelfde

Oké, tot zover het vanzelfsprekende gedeelte van dit artikel. Uit het kleinschalige onderzoekje van Payette Forward blijkt dat iedere iPhone-accu van grootte verschilt. Deze verschillen zijn soms groter dan je misschien denkt.

Zo blijkt dat de iPhone 12 Pro in de video een accucapaciteit heeft van 2942 mAh. Dat is ruim 100 mAh meer dan de door Apple aangegeven capaciteit van 2815 mAh. Deze iPhone 12 Pro heeft dus stiekem een batterijconditie van 104 procent.

Dat is de reden dat sommige iPhones een jaar lang op 100 procent blijven steken, terwijl andere iPhones na een paar maanden al naar 98 procent gedaald zijn. De aangegeven 100 procent is in werkelijkheid nooit exact 100 procent. En waar sommige iPhones accu’s hebben met meer inhoud dan aangegeven, zijn er dus ook iPhones met minder. Het is een kwestie van geluk.

Wat jij zelf kan doen

Je hebt geen invloed op de grootte van een accu, maar wel enigszins op de levensduur. Jouw oplaadgedrag speelt namelijk een rol. Apple heeft hier zelf een aantal tips voor. Het is bijvoorbeeld verstandig om je iPhone nooit volledig leeg te laten lopen. En als je toch bezig bent: het is slimmer dat je de accu ook niet meer volledig tot 100 procent oplaadt. Het is daarnaast verstandig je iPhone niet te heet of te koud te laten worden. Verwijder tijdens het opladen bijvoorbeeld je hoesje, zodat de hitte zich goed kan verspreiden.

Laad jij je iPhone het liefst ’s nachts op? Dat zou dankzij de ‘geoptimaliseerd laden’-functie van Apple geen probleem meer moeten zijn. De feature past zich aan op jouw slaapritme en pauzeert de energietoevoer ‘s nachts automatisch, voordat de accu 100 procent bereikt. Je iPhone hervat het laden vervolgens vlak voor jij uit dromenland ontwaakt. Zo heb je ’s ochtends gewoon een volle accu, zonder dat je batterij achteruit gaat.

Is de batterijconditie van jouw iPhone al behoorlijk verslechterd en wil je de accuduur iets verlengen? Bekijk dan onze onderstaande video, waarin we je tips geven om de accuduur van je iPhone te verbeteren.

