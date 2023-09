Deze nieuwe functie moet de batterij van de iPhone 15 beschermen

Apple introduceert bij de iPhone 15 een nieuwe functie, die speciaal is ontworpen om de batterij van de telefoon te beschermen. Dit moet je weten!

Nieuwe functie voor de batterij

De iPhone 15 verschijnt deze week eindelijk in de winkels en heeft naar verluidt een nieuwe functie voor de batterij. Je kunt bij de iPhone 15 ervoor kiezen dat de telefoon nooit verder oplaadt dan 80 procent. Hiermee probeert Apple de batterij van de nieuwe telefoon te beschermen, want het is schadelijk voor de accu als deze langere tijd op 100 procent wordt opgeladen.

Doorgaans wordt aangeraden om de batterij van de iPhone tussen de 20 en de 80 procent te houden. Komt het vaak voor dat de accu onder de 20 procent valt of juist lange tijd boven de 80 procent wordt opgeladen? Dan is de kans groter dat de levensduur van de batterij verslechterd. Dat probeert Apple nu dus te voorkomen bij de batterij van de iPhone 15, maar de functie heeft ook een groot nadeel.

Voor- en nadelen voor de iPhone 15

Met de feature wordt er een harde grens gesteld op 80 procent bij het opladen van de telefoon. Dat betekent dus dat de iPhone 15 automatisch stopt met opladen, zodra de batterij dit percentage bereikt heeft. Als gevolg hiervan gaat je iPhone logischerwijs minder lang mee gedurende de dag. Het is daarom aan te raden om de functie alleen in te schakelen, als je de iPhone op kunt laden op bijvoorbeeld school of werk.

Het grote voordeel van de nieuwe functie is natuurlijk dat de batterij van de iPhone 15 minder snel verslijt. Zo hoef je de accu niet te vervangen na twee jaar en verslechtert de batterijconditie minder snel. Dit is één van de problemen bij de iPhone 14, waar veel gebruikers klagen over de accuconditie van de telefoon. Bij de iPhone 15 wordt de levensduur van de batterij dus verlengd, door het batterijpercentage te beperken tot 80 procent.

Geen verbeterde batterij bij de iPhone 15

Eerder gingen er geruchten dat de accu van de iPhone 15 veel beter zou zijn, maar dit blijkt inmiddels niet zo te zijn. De batterij van de iPhone 15 is hetzelfde als bij de iPhone 14, je doet ongeveer 20 uur met de telefoon als je enkel naar video’s kijkt. Het is vooral opvallend dat de batterijduur van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max niet is verbeterd, zeker door de nieuwe én energiezuinige A17 Pro-chip.

De batterij is dus ongewijzigd bij de iPhone 15, maar de levensduur van de accu is wél een stuk langer met de nieuwe functie. Ben je van plan om de iPhone 15 te kopen? Dan is er goed nieuws, want de pre-order is al begonnen! Als je de iPhone zoekt met de beste batterij is de iPhone 15 Plus of de iPhone 15 Pro Max de juiste keuze. Bekijk hier waar je de telefoons alvast kunst bestellen:

