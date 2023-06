De batterij in je iPhone zelf vervangen – binnenkort kan het

De Europese Unie is al sinds december bezig met een regelgeving die Apple moet verplichten om ervoor te zorgen dat je de batterij in je iPhone gemakkelijk kunt vervangen. Het EU-parlement heeft nu met een overweldigende meerderheid ingestemd met het plan.

Batterij van je iPhone zelf vervangen

De EU heeft er eerder al voor gezorgd dat iPhones usb-c-aansluitingen moeten krijgen en heeft nu ingestemd met nieuwe richtlijnen voor batterijen. Volgens deze richtlijnen moeten draagbare batterijen zoals die in de iPhone, iPad en Mac worden gebruikt, gemakkelijk door gebruikers zelf kunnen worden vervangen. De exacte, uitgebreide tekst luidt als volgt:

Een draagbare batterij moet worden beschouwd als verwijderbaar door de eindgebruiker, wanneer deze kan worden verwijderd met behulp van commercieel verkrijgbaar gereedschap zonder dat er speciaal gereedschap nodig is (tenzij gratis verstrekt), of eigen gereedschap, thermische energie of oplosmiddelen om de batterij te demonteren. Commercieel verkrijgbaar gereedschap wordt beschouwd als gereedschap dat op de markt beschikbaar is voor alle eindgebruikers zonder dat zij eigendomsrechten hoeven aan te tonen en dat zonder beperkingen kan worden gebruikt, met uitzondering van beperkingen in verband met gezondheid en veiligheid.

Volgens de EU is het doel om batterijen duurzamer en beter presterend te maken.

Betere informatie voor gebruikers

Om consumenten beter te informeren, krijgen batterijen labels en QR-codes met informatie over hun capaciteit, prestaties, duurzaamheid en chemische samenstelling. LMT-batterijen (industriële batterijen met een capaciteit van meer dan 2 kWh) en EV-batterijen (batterijen die worden gebruikt om een elektrische auto aan te drijven) krijgen ook een ‘digitaal batterijpaspoort’ met informatie over het model en informatie die specifiek is voor de individuele batterij en het gebruik ervan.

Het duurt waarschijnlijk echter nog jaren voordat deze nieuwe vereisten van kracht worden. Zoals het er nu uitziet, verwachten we dan ook dat je op zijn vroegst pas in 2027 zelf de batterij van je iPhone kunt vervangen. Nu het Europees Parlement de nieuwe regels heeft goedgekeurd, moeten ze eerst nog formeel worden bekrachtigd.

Batterijen van elektrische voertuigen

De wetgeving bevat overigens ook nieuwe eisen voor batterijen die in elektrische voertuigen worden gebruikt. Misschien wordt het nog belangrijk als Apple zijn ‘Car’ gaat onthullen.

Strengere doelstellingen voor afvalinzameling: voor draagbare batterijen (45% in 2023, 63% in 2027 en 73% in 2030) en voor LMT-batterijen (51% in 2028 en 61% in 2031).

voor draagbare batterijen (45% in 2023, 63% in 2027 en 73% in 2030) en voor LMT-batterijen (51% in 2028 en 61% in 2031). Minimumniveaus van materialen die worden teruggewonnen uit afgedankte batterijen: (lithium 50% in 2027 en 80% in 2031; kobalt, koper, lood en nikkel 90% in 2027 en 95% in 2031).

(lithium 50% in 2027 en 80% in 2031; kobalt, koper, lood en nikkel 90% in 2027 en 95% in 2031). Minimumniveaus van gerecyclede inhoud van fabricage- en consumentenafval voor gebruik in nieuwe batterijen: 8 jaar na de inwerkingtreding van de verordening 16% voor kobalt, 85% voor lood, 6% voor lithium en 6% voor nikkel; 13 jaar na de inwerkingtreding: 26% voor kobalt, 85% voor lood, 12% voor lithium en 15% voor nikkel.

