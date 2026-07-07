Zo groot wordt de batterij van de aankomende iPhone 18 Pro Max

Maurice Snijders
Maurice Snijders
7 juli 2026, 17:07
2 min leestijd
Zo groot wordt de batterij van de aankomende iPhone 18 Pro Max

De batterij van de volgende iPhone Pro Max is vrijwel altijd groter dan die van zijn voorganger – zo groot wordt die van de iPhone 18 Pro Max!

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Zo groot wordt de batterij van de iPhone 18 Pro Max

Goed nieuws als je hoopt op een langere batterijduur bij de volgende iPhone Pro Max. Volgens een nieuw gerucht krijgt de iPhone 18 Pro Max namelijk de grootste batterij die Apple ooit in een iPhone heeft gestopt. De capaciteit zou flink toenemen ten opzichte van de huidige generatie, waardoor de batterijduur waarschijnlijk ook een stuk langer wordt.

De informatie is afkomstig van de bekende Weibo-gebruiker Digital Chat Station. Op basis van gegevens uit een Chinese certificeringsdatabase meldt hij dat de iPhone 18 Pro Max een batterij van 5391 mAh krijgt in de internationale uitvoering. De Amerikaanse versie, die alleen eSIM ondersteunt, krijgt zelfs een batterij van 5567 mAh. Ter vergelijking: de huidige iPhone 17 Pro Max heeft een batterij van 4823 mAh in Europa en 5088 mAh in de Verenigde Staten.

batterij 18 pro max

Kleinere upgrade voor de iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro krijgt volgens het gerucht ook wel een grotere batterij, maar het verschil die van de voorganger is een stuk kleiner. De internationale versie zou uitkomen op 4056 mAh, de Amerikaanse variant op 4288 mAh. Dat is slechts een beperkte verbetering ten opzichte van de iPhone 17 Pro.

De grootste winst lijkt dus weggelegd voor de iPhone 18 Pro Max. Apple staat erom bekend de accuduur vooral te verbeteren met een efficiëntere chip en software-optimalisaties, in plaats van simpelweg een grotere batterij te plaatsen. Deze keer komt die er dus wel.

Een grotere batterij betekent niet automatisch een langere gebruiksduur. Volgens eerdere geruchten krijgt de iPhone 18 Pro-serie de nieuwe A20 Pro-chip, die wordt geproduceerd met een energiezuiniger 2nm-procedé. Daardoor verbruikt de processor minder stroom. De combinatie van een grotere accu en een efficiëntere chip kan een flinke sprong in batterijduur opleveren. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: macrumors
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