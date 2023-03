Batterij iPhone 14 Pro Max vs. Galaxy S23 Ultra: welke is beter?

De batterij van de iPhone 14 Pro Max is zonder meer top, maar hoe is de gebruiksduur ten opzichte van die van de Samsung Galaxy S23 Ultra? Je leest het in dit artikel!

Batterijduur iPhone 14 Pro Max en Samsung Galaxy S23 Ultra

De batterijduur van welke smartphone dan ook is zonder meer een belangrijk aspect. De capaciteit van de batterij geeft een indicatie, maar is zeker geen garantie voor hogere prestaties. Het ligt er maar net aan hoeveel energie je smartphone verbruikt.

De iPhone 14 Pro Max heeft de beste batterijduur van alle iPhones. Maar hoe presteert deze vergeleken met de Samsung Galaxy S23 Ultra? Dat heeft website PhoneBuff intussen voor je uitgezocht.

Galaxy: meer capaciteit en meer verbruik

De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een grotere batterij dan de iPhone 14 Pro Max. Daardoor is de capaciteit ook groter: 5000 mAh vs 4323 mAh. Een verschil van maar liefst 700 mAh.

Maar het scherm van de Galaxy is met 6,7 inch ook net ietsje groter dan dat van de iPhone (6,8 inch). Hetzelfde geldt voor de resolutie: 1440 x 3088 pixels ten opzichte van 1290 x 2796 pixels. De Galaxy zal dus ook iets meer energie gebruiken.

Batterij iPhone 14 Pro Max wint met zo’n 40 minuten

In de batterijtest heeft PhoneBuff geprobeerd een zo realistisch mogelijk gebruik te imiteren. Het resultaat laat zien dat optimalisatie van het energieverbruik, zoals Apple al jaren doet, daadwerkelijk iets oplevert. De iPhone 14 Pro Max presteert ondanks een kleinere batterij namelijk beter dan de Samsung Galaxy S23 Ultra. Bekijk de video van PhoneBuff hieronder:

In de video is te zien dat de iPhone 14 Pro Max nog 6% batterij heeft terwijl die van de Galaxy S23 Ultra al helemaal leeg is. In de praktijk betekent dit dat je de iPhone bijna 40 minuten langer kunt gebruiken. Dit is puur te danken aan de manier waarom de iPhone 14 Pro Max de batterij beheert en er zo meer uit weet te halen.

Batterijduur iPhone 15 wordt nog beter

De verwachting is dat de iPhone 15 met dezelfde batterijcapaciteit als de iPhone 14 een nog langere batterijduur zal leveren. Volgens de geruchten komt er namelijk een A17 Bionic chip in die kleiner is dan zijn voorganger. En een kleinere chip heeft minder energie nodig. Goed nieuws voor iedereen die al halsreikend uitkijkt naar de nieuwe iPhone!