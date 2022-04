Batterij iPad Air 2022 blijkt makkelijker te vervangen

De batterij van de iPad Air 2022 is een stuk makkelijker te vervangen dan die van zijn voorganger. Apple heeft treklipjes toegevoegd waarmee je de accu relatief eenvoudig los kunt halen.

Vervangen batterij iPad Air 2022 eenvoudiger dan ooit

Op voorgaande modellen van de iPad Air was het vernieuwen van de batterij bepaald geen fijn klusje. De accu zat altijd stevig vastgelijmd, waardoor je hem alleen met een lijmoplosser kon verwijderen. De batterij van de iPad Air 2022 blijkt een stuk eenvoudiger te vervangen. Apple heeft namelijk treklipjes toegevoegd, waardoor je de accu met een tangetje los kunt halen.

Dat is vooral goed nieuws voor consumenten die de batterij zelf willen vervangen en voor winkels die reparaties aanbieden. Apple zelf geeft je net als geautoriseerde partners nog steeds een heel nieuwe iPad als je aanklopt met batterijproblemen.

Apple heeft dit soort treklipjes ook toegevoegd aan andere iPads, zoals de iPad Pro. Hetzelfde geldt voor de recente MacBook Pro-modellen. Dat zou een positieve impact kunnen hebben op het milieu. Als de accu gemakkelijker los te weken is van de behuizing kun je apparaten namelijk eenvoudiger recyclen. Overigens lijkt Apple nog steeds een bepaalde hoeveelheid lijm te gebruiken om de batterij op zijn plek te houden.

Dit moet je weten over de iPad Air 2022

De iPad Air 2022 kruipt heel dicht naar de iPad Pro toe. Hij beschikt over dezelfde, razendsnelle M1-chip en heeft ook een Center Stage-camera die je volgt als je door het beeld loopt. Het enige grote voordeel van de Pro is dat hij een 120Hz-scherm heeft, waardoor het beeld een stuk soepeler oogt. Daarnaast is het jammer dat het basismodel maar 64GB opslag heeft. Bij de Pro is dat 128GB.

Toch raden we de Air voor vrijwel iedereen van harte aan. Wil je meer weten over Apple’s midrange tablet? Lees dan onze review van de iPad Air 2022.

