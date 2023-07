Leuk: zoeken naar Barbie in Google (en drie andere geheime zoekopdrachten)

Als je nu in Google zoekt naar ‘Barbie’ of de actrice ‘Margot Robbie’ kleurt de zoekmachine roze. Grappig, maar Google heeft veel meer geheime zoekopdrachten. Wij laten je de leukste zien!

De leukste, geheime zoekopdrachten in Google

De Barbie-gekte is losgebarsten en Google doet ook mee. Zoek je op ‘Barbie’ in Google op je Mac, iPhone, iPad of PC, dan kleurt het logo roze. Ga je in plaats daarvan op zoek naar de actrice die Barbie speelt (Margot Robbie), dan gebeurt er nog veel meer.

Google doet dit soort gekke pagina’s bij zoekopdrachten al jaren en heeft bij sommige zelfs een paar hele leuke verrassingen voor je in petto. We hebben de leukste Google zoekopdrachten van dit moment voor je onder elkaar gezet.

1. Baby Yoda / Grogu

Heb je The Mandalorian of The Book of Boba Fett gezien? Dan ken je ongetwijfeld Baby Yoda (ook wel Grogu genaamd). Wanneer je op zijn naam zoekt in Google verschijnt het kleine mannetje rechtsonder in beeld. Klik je daarna op hem? Dan gebruikt hij de Force om je pagina met zoekresultaten aan te passen.

2. Cha Cha Slide

Het is alweer een tijd geleden, maar Cha Cha Slide was een geinig dance-nummer dat wereldwijd is verschenen. Zoek je nu in Google naar ‘Cha Cha Slide‘, dan zie je een linkje naar de videoclip met een microfoon-icoontje erboven. Tik erop en geniet van de geinige effecten.

3. The Last of Us

The Last of Us is een televisieserie gebaseerd op het gelijknamige populaire videospel. Het verhaal speelt zich af in een post-apocalyptische wereld waar een dodelijke schimmeluitbraak de mensheid heeft verwoest.

Zoek je op ‘The Last of Us‘ dan verschijnt er een paddenstoel op je scherm. Klik je hierop, dan worden je zoekresultaten overgenomen door de schimmel. Brrrrr!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nog meer leuke zoekopdrachten in Google

Naast Barbie en Baby Yoda zit Google vol met deze speciale pagina’s. Het zijn er teveel om op te noemen, en sommige speciale effecten zijn maar beperkt. Toch hebben we een lijstje gemaakt met een paar extra zoekwoorden die je ook nog kunt proberen. Weet jij er nog meer?