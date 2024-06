Maak je barbecue compleet met de hulp van de Meater Plus

Het barbecueseizoen is weer in volle gang! Ga jij voor perfect bereid vlees, dan gebruik je deze slimme vleesthermometer. Meet de Meater Plus!

Een perfecte barbecue met de Meater Plus

Met de Meater Plus vleesthermometer houd je draadloos de temperatuur van het vlees op je barbecue perfect in de gaten. Het meetbereik van de Meater Plus loopt van 0 tot 275 graden Celsius en de actuele temperatuur zie je in realtime op je iPhone.

Steek de Meater Plus in het vlees, stel de gewenste temperatuur in op je iPhone en je krijgt vanzelf een melding wanneer die temperatuur is bereikt. In de tussentijd zie je in een oogopslag hoe lang het nog gaat duren. De draadloze verbinding gaat tot maximaal 50 meter, dus dat is voor praktisch elke tuin ruim voldoende.

Inclusief een handige app …

Het meetgedeelte van de Meater Plus (ook wel probe genoemd) beschikt over twee verschillende sensoren en meet zowel de kerntemperatuur als de omgevingstemperatuur van de barbecue. Met behulp van de handige app houd je beide temperaturen eenvoudig in de gaten.

Het is ook mogelijk om het bereidingsproces in realtime te delen met je vrienden, zodat zij exact kunnen zien hoe laat ze moeten aanschuiven en wat de pot precies schaft. Delen kan heel eenvoudig via WhatsApp.

… en een oplaadbare batterij

De slimme thermometer werkt met een oplaadbare batterij. Een led-lampje aan de voorkant geeft een indicatie hoe vol de batterij nog is. Wanneer je de Meater Plus vier uur lang oplaadt, kun je er weer aaneengesloten 24 uur mee vooruit. De achterzijde van de oplader is voorzien van twee magneetjes, zodat je deze bijvoorbeeld aan het onderstel van je barbecue kunt bevestigen.

De Meater Plus is gemaakt van roestvrij staal zodat je hem gemakkelijk kunt schoonmaken en de afmetingen zijn circa 130 mm x 6 mm. Je koopt de Meater Plus onder andere bij Coolblue voor een bedrag van 99 euro.

