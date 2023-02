Mijn bank heeft een storing: hoe erg is dat?

Het gebeurt wel eens dat een bank storing heeft. Je kunt dan niet in de app en dus helemaal geen betalingen doen. Ook niet via iDeal. Hoe erg is dat? En wat kun je dan het best doen? iPhoned helpt je.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heeft je bank storing?

Het was vorige week flink raak: ING had vijftien uur lang een storing, waardoor klanten niet in de app konden kijken om hun saldo te zien en geen betalingen konden doen. Het komt niet vaak voor dat een storing zo lang duurt, maar elke bank ligt er wel eens uit.

In het geval van ING ging er wat mis met de communicatie tussen de servers van de website en de app. Volgens de bank zijn er tweehonderd it’ers hard aan het werk gegaan om het probleem op te lossen.

Helaas zijn banken meestal niet zo transparant over wat er precies aan de hand is. Meestal moet je er achter komen omdat je bank-app niet werkt. Dan ga je naar Twitter of een website zoals Allestoringen.nl en zie je anderen ook klagen. Pas als het lang duurt, laat de bank pas iets weten – maar meestal zonder concrete uitleg.

Moet een bank niet gewoon altijd beschikbaar zijn?

Er is geen wet die bepaalt dat een bank altijd beschikbaar moet zijn via de app. Er zijn wel regels dat iDeal en pinnen niet langer dan twee uur verstoord mag zijn, maar het gaat er dan vooral om een verplichting er werk van te maken om die storing op te lossen.

In de praktijk zijn banken bijna altijd online. Elke bank-app in Nederland is meer dan 99 procent van de tijd beschikbaar, afgezien van de ING dus deze maand. We zijn alleen met z’n allen er heel bewust van als het even niet werkt, omdat we niet alleen veel kopen, maar ook vaak ons saldo willen checken.

De ING heeft daar de term ‘verveelbankieren’ voor bedacht: mensen die op elk vrij moment even willen kijken hoeveel geld er op hun rekening staat. Het helpt natuurlijk ook niet dat we ons saldo tegenwoordig via een widget altijd paraat hebben. Als het dan niet werkt, valt het direct op.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe ontstaat zo’n storing dan?

Hoewel een bank om allerlei redenen niet beschikbaar kan zijn, staan er twee redenen voorop. Allereerst zijn banken een doelwit van aanvallen van buitenaf. Bijvoorbeeld via DDoS-aanvallen waarmee de systemen worden overbelast. Je daar volledig tegen beschermen als bank is eigenlijk niet mogelijk. Wel werken de banken samen om zich er zo goed mogelijk tegen te weren.

Daarnaast kunnen er technische storingen optreden, zoals is gebeurd bij ING. Achter de schermen spelen een hoop verschillende systemen mee, zodat jij op je iPhone je saldo kunt zien en kunt betalen. Er kan altijd iets misgaan met een database, een verbinding of zelfs door een internetstoring. Het is niet realistisch om te verwachten dat een dienst, zelfs een bank, 100 procent van de tijd werkt.

Wat moet ik doen als mijn bank een storing heeft?

Bankstoringen zullen voorlopig niet verdwijnen, dus je kunt je beter goed voorbereiden. Dat betekent onder andere dat je belangrijke betalingen niet tot het laatste moment uitstelt. Denk aan het betalen van belasting. Ben je bang dat je geen eten kunt bestellen? Zorg dan dat je altijd eten in huis hebt.

Kun je het echt niet hebben dat er een mogelijkheid bestaat dat je bank tijdelijk offline is, dan kun je overwegen om een rekening te openen bij een tweede bank. Als de ene bank dan een storing heeft, dan kun je altijd nog betalen met de andere bank. Let wel op dat het hebben van een rekening meestal kosten met zich meebrengt.

Heeft je bank een storing en wil je een betaling doen? Dan heb je alleen geduld nodig. Meestal zijn storingen binnen een paar uur opgelost.

Betalen met je iPhone

Als alles goed werkt, kun je met je iPhone gemakkelijk overal betalen dankzij Apple Pay. Of je dat nou doet door je Apple Watch tegen een pinautomaat te houden, of door via Touch ID iets te kopen op je Mac. Weten hoe dat werk? We leggen uit hoe je Apple Pay instelt en hoe veilig Apple Pay is.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!