Je bankzaken regel je waarschijnlijk via de app. Maar op sommige oudere smartphones werken de bank-apps binnenkort niet meer!

Pas op! Binnenkort werken jouw bank-apps niet meer op deze smartphone(s)

Even snel je saldo checken of een betaling doen in de bank-app, voor veel mensen is het dagelijkse kost. Maar als je smartphone of tablet wat ouder is, kan het straks ineens afgelopen zijn. Sommige bank-apps stoppen namelijk binnenkort met werken op verouderde Android- en iOS-apparaten.

Het verschilt wel per bank welke versies nog worden ondersteund. Ook is de datum van de ondersteuning per bank anders. Hieronder lees je welke softwareversie je nodig hebt bij de belangrijkste banken van Nederland, voor zowel Android als iPhone:

ABN AMRO (2 maart) Android: alleen Android 12 t/m 16 wordt nog ondersteund; iPhone/iPad: alleen op iOS/iPadOS 16, 17, 18 of 26;

ING (30 maart) Android: ondersteuning voor Android 11 t/m 16; iPhone/iPad: alleen vanaf iOS/iPadOS 16, 17, 18 of 26;

Rabobank Android: werkt op Android 10 t/m 16; iPhone/iPad: werkt op iOS/iPadOS 15, 16, 17, 18 en 26;

ASN Bank Android: werkt nog op Android 8 t/m 16; iPhone/iPad: je hebt iOS/iPadOS 15, 16, 17, 18 of 26 nodig.



Smartphone te oud, wat nu?

Maar wat kun je doen als de software op jouw smartphone te oud is? Kijk dan eerst of je nog kunt updaten. Lukt dat niet? Dan zul je toch echt een nieuwe smartphone moeten aanschaffen om de bank-app te blijven gebruiken. Wil je dat niet, dan kun je altijd nog op de computer je internetbankieren zaakjes regelen.

Het is dus belangrijk om je smartphone altijd te updaten. Hoe je dat precies doet op de iPhone en Android lees je hieronder.

Voor het updaten van je iPhone volg je onderstaande stappen.

Open de app ‘Instellingen’ en kies voor ‘Algemeen’;

Tik op ‘Software-update’;

Kies ‘Download en installeer’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Om je Android-toestel bij te werken volg je onderstaande stappen. Let op dat de stappen net iets anders kan zijn bij jouw toestel.

Open de ‘Instellingen’ op je smartphone;

Kies voor ‘Over deze telefoon’;

Selecteer ‘Systeem updates’;

Kies ‘Controleren op updates’;

Download en installeer de update.

