Apple Watch-bandje wordt in de toekomst véél belangrijker – dit is waarom

Apple werkt aan een nieuwe feature voor de Apple Watch, waardoor het bandje van de smartwatch veel belangrijker wordt. Dit weten we al.

Apple Watch-bandje krijgt functies

De Apple Watch Series 10 is pas net verschenen en kreeg een grote update. De smartwatch heeft een nieuw design, waardoor de behuizing veel dunner is. Daarnaast is het scherm verbeterd en draait de Apple Watch op de nieuwe S10-chip. We zien dus veel veranderingen, maar één onderdeel bleef ongewijzigd. Het bandje van de Apple Watch is al tien jaar hetzelfde, maar volgens nieuwe geruchten komt ook daar binnenkort verandering in.

Apple heeft maar liefst 38 nieuwe patenten aangevraagd, waarin een slim horlogebandje wordt omschreven. Het bedrijf vraagt geregeld patenten aan, die een idee geven van de plannen die Apple heeft. Nu gaat het dus om een bandje voor de Apple Watch, waar voor het eerst sensoren in zijn geplaatst. Met deze sensoren worden lichaamswaarden opgemeten, waardoor de Apple Watch veel meer informatie kan verzamelen.

Sensoren in nieuw horlogebandje

Het nieuwe horlogebandje is gemaakt van een elastische stof, die mogelijk ook wordt gebruikt bij de nieuwe hoofdband voor de Apple Vision Pro. In het bandje voor de Apple Watch zijn sensoren geplaatst, die verschillende gezondheidsgegevens kunnen verzamelen. Het wordt zo mogelijk om je bloeddruk te meten en om je ademhaling beter bij te houden. Deze informatie wordt door het bandje verzameld en getoond op je Apple Watch of iPhone.

Er wordt al langer verwacht dat Apple werkt aan een bloeddrukmeter voor de Apple Watch. Bij de Apple Watch Series 10 bleef deze functie uit, maar mogelijk komt de bloeddrukmeter toch naar de smartwatch met het nieuwe bandje. Hetzelfde geldt voor de nieuwe hoofdband van de Apple Vision Pro, ook die moet meer gezondheidsgegevens verzamelen. Het is nog niet duidelijk om welke gegevens het precies gaat.

Apple Watch-bandje veel belangrijker

Met de nieuwe sensoren wordt het bandje voor de Apple Watch veel belangrijker. Het opladen van het nieuwe horlogebandje gebeurt draadloos, mogelijk via de smartwatch zelf. Het is nog onbekend of de aansluiting van het bandje hetzelfde blijft, of Apple de overstap maakt naar een magnetisch systeem. Eerder gingen geruchten dat de Apple Watch Series 10 magnetische horlogebandjes zou krijgen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

De kans bestaat daarom dat Apple bij de nieuwe horlogebandjes voor de Apple Watch wel kiest voor een magnetische aansluiting. Dat zou een nadeel zijn voor de huidige Apple Watches, want het nieuwe horlogebandje past dan niet meer op de bestaande modellen. Wanneer Apple het nieuwe bandje uitbrengt is nog niet duidelijk, dat gebeurt op zijn vroegst pas bij de release van de Apple Watch Series 11 of Apple Watch Ultra 3. Die komen uit in september 2025, dus dat duurt nog wel even.

