Winactie: maak kans op de iPhoned- en Belsimpel-rugzak (totale waarde 1908 euro!)

Met onze back to school-winactie maak je kans op niet een, maar twee tot de nok gevulde rugzakken met daarin de nieuwste apparatuur en gadgets. Meedoen kan tot en met 31 augustus!

iPhoned heeft een toffe Back to school-winactie

De hele maand augustus staat iPhoned weer in het thema van Back to school. Als vervolg op onze succesvolle winactie van vorig jaar, doen we dat dit jaar dunnetjes over. Je maakt dus weer kans op prachtige prijzen! Dit jaar hebben we weer een mooie iPhoned-rugzak gevuld met allerlei toffe apparatuur, gadgets, accessoires en producten. Deze producten kosten bij elkaar maar liefst 1423 euro!

Eén rugzak maar? Ja, maar wees niet getreurd. We geven als tweede prijs nog een andere rugzak weg. Deze is dit jaar tot de nok gevuld door Belsimpel, met gadgets ter waarde van 485 euro! Wil je meedoen? Dat doe je door het Google-formulier in te vullen via de onderstaande knop. Hoewel de actie ‘Back to school’ is, mag je natuurlijk ook meedoen als je terug naar je werk moet. De prijzen zijn voor iedereen nuttig!

De eerste prijs: de goedgevulde iPhoned-rugzak ter waarde van 1423 euro!

Hoe kom je het beste aan op je eerste schooldag? Met de allerbeste gadgets natuurlijk! De rugzak, ontworpen door Huawei, is enorm stijlvol. Door eenvoud in het ontwerp, hou je al je spullen georganiseerd en zie je er ook nog eens heel goed uit. Met de oprolbare bovenkant kan je de tas kleiner of groter maken. Ook is de tas volledig waterdicht voor de volgende gadgets die je erin moet vervoeren.

Voor de eerste gadget in de tas, de Apple AirPods Pro, is dat geen probleem. Deze oortjes zijn spatwaterdicht en kunnen dus wel tegen een beetje regen. Deze oortjes hebben een uitstekende pasvorm, ruisonderdrukking en de geweldige geluidskwaliteit. De AirPods Pro worden geleverd door Amac. Voor een nog betere start op school met je Apple-apparatuur kun je uiteraard terecht bij Amac.

Trouwens, ben je een iets socialere muziekluisteraar? Dan heb je wellicht meer aan de Teufel Radio One. Deze vinden we ook in de prijsrugzak terug. De wekker is naast een klok ook een bluetooth-box. Je kan dus je dag altijd prettig muzikaal beginnen zodat je om 8:30 fris in de schoolbanken zit.

Ben je niet zo’n ochtendpersoon? Dan heb je meer aan de QRing Tag Set. Hang je deze tags je aan je favoriete voorwerp (zoals je net gewonnen rugzak), dan kan een eventuele vinder gemakkelijk contact met je opnemen via een QR-code of NFC. Stiekem berichten checken in de klas? Dan wil je deze rugzak al helemaal winnen. De Apple Watch Series 5 zit er namelijk ook in! Naast het bijhouden van de tijd en je sportprestaties, download je ook allerlei leuke apps op deze smartwatch van Apple. Mag de Apple Watch niet de klas in? Voor het gemak hebben we nog de Fitbit Charge 5 in de rugzak gestopt, voor een iets minder ‘intrusive’ stappenteller.

Over sportprestaties gesproken: je iPhone maak je met deze fietshouder van Case2Go bomvast op je stuur zodat je lekker snel door kan fietsen. En voor het geval dat je accu leeg dreigt te raken, hebben we nog de powerbank InstantGo 10000 met ingebouwde Lightning-aansluiting in de rugzak gestopt. Met de unieke dopper en broodtrommel van iPhoned.nl verhonger je daarnaast nooit in de klas.

Bovendien kan je met de Netatmo rookmelder uit deze rugzak de frikandelbroodjes in de oven gooien als je thuis komt en er niet meer naar omkijken. De rookmelder weet wel (ongeveer) wanneer ze klaar zijn. Kijk ondertussen je favoriete show op tv via de Realme TV Stick of koop en speel de beste games via de cadeaubon van MediaMarkt ter waarde van 100 euro die je online kunt uitgeven of in één van hun 49 winkels. Wie wil al deze prijzen in de mooie rugzak nou niet? Doe mee!

De tweede prijs: de exclusieve Belsimpel-rugzak ter waarde van 485 euro!

Onze partner Belsimpel heeft gelukkig speciaal voor de back to school-dagen ook nog een (iets kleinere) rugzak gevuld. Ook in deze backpack zitten heel toffe gadgets. De leukste vinden wij de de smartwatch Amazfit GTR 3. Normaal zijn we verknocht aan onze Apple Watch, maar de Amazfit GTR 3 is met zijn rond kleurendisplay, een ingebouwde hartslagmeter, stappenteller en GPS, en 21 dagen accuduur wel een heel leuk alternatief. Ook omdat die mooi samenwerkt met onze iPhone natuurlijk.

Wat er nog meer in de rugzak zit? Wat dacht je van de draadloze oordopjes JLab GO Air Pop, een Powerbank + adapter van Xtorm en de ruisonderdrukkende over-ear koptelefoon Hesh van Skullcandy. Om de tas helemaal af te toppen vinden we ook nog enkele goodies van Belsimpel in deze Skullcandy rugzak. Je bent hoe dan ook helemaal klaar voor de eerste schooldag!

Meedoen aan de Back to School-winactie

Meedoen is heel gemakkelijk en kan van 1 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2022! Je hoeft enkel het formulier in te vullen. iPhoned zelf kiest geheel willekeurig de winnaars. Deze krijgen daarna meteen bericht en krijgen hun rugzak zo snel mogelijk opgestuurd! Namens team iPhoned en alle partners: toi toi toi!