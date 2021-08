Het is weer tijd voor onze Back to school-winactie op iPhoned! De hele maand augustus maak je kans op een bomvolle rugzak vol met de nieuwste apparatuur en tofste gadgets. Een kansje wagen? Lees dan snel verder hoe je meedoet!

Lees verder na de advertentie.

Back to school-winactie op iPhoned

De hele maand augustus staat op iPhoned weer in het thema van back to school en ook dit jaar maak je weer kans op prachtige prijzen! De hoofdprijs is dit jaar weer een rugzak vol met de tofste apparatuur, gadgets, accessoires en producten! De totale waarde van deze gevulde rugzak bedraagt maar liefst 2502 euro!

Daarbij geven we ook nog eens drie toffe rugzakken weg waarin je een waardebon en unieke iPhoned-Dopper vindt. Dat zorgt ervoor dat de totale waarde van deze vier rugzakken neerkomt op 2854 euro!

Meedoen? Dan vul je makkelijk en snel het Google-formulier in via onderstaande knop. Natuurlijk hoef je niet per se student te zijn om een kansje te wagen, want de prijzen zijn vast en zeker ook voor jou te gebruiken!

Hoofdprijs: back to school-rugzak t.w.v. 2502 euro

De hoofdprijs bestaat uit een rugzak die afgetopt is met de tofste apparatuur, gadgets en meer. Het is de prijs met de hoogste waarde ooit op iPhoned. Benieuwd wat je je allemaal kunt winnen? Lees dan snel verder!



De rugzak komt van OnePlus, waarmee elke trip of reis een genot wordt. Deze Urban Traveler Backpack is namelijk van alle markten thuis en kan ieder avontuur moeiteloos aan. Alles fotograferen, appen met vrienden en familie en bezig op social media? Dat doe je met de refurbished iPhone 7 van Telefoondiscounter. Onderweg wat pech, dan gebruik je gewoon de multitool van Cat voor de perfecte reparatie.

Via de Watch Fit van Huawei mis je nooit meer een gesprek, check je binnenkomende notificaties of je stressniveau. En even een momentje voor jezelf pakken doe je dankzij de Supreme In-oordopjes van fabrikant Teufel. Natuurlijk ontbreken in de rugzak ook een broodblik en unieke Dopper van iPhoned zelf natuurlijk niet. Ook hebben wij zelf een gloednieuwe iPad 2020 aangeschaft. Die is niet alleen handig voor onderweg, maar ook voor thuis, op het werk of natuurlijk de schoolbanken.

Al die apparatuur in de gaten houden doe je natuurlijk met de meegeleverde AirTag, die we eerder zelf getest hebben. Omdat deze prijs zoveel mooie producten bevat is een Keeper van Gigaset net zo handig, want daarmee weet je ook precies waar bepaalde apparatuur zich bevindt. Partner Appelhoes levert ook nog eens een waardebon van 60 euro; perfect voor de bescherming van je gewonnen iPhone en / of iPad.

Naast allerlei moois voor onderweg vind je in de rugzak ook allerlei apparatuur voor thuis of op kantoor. Dankzij het Starterkit Cam Plus-pakket van Ajax zorg je voor ultieme veiligheid van al je kostbare apparatuur. Netatmo levert een fijn weerstation, die je makkelijk koppelt met je iPad of iPhone. Dankzij de set van wifi-verlichting van Innr zorg je in elke situatie voor de juiste sfeer, want deze lampen kunnen maar liefst 16 miljoen kleuren weergeven.

Laat ondertussen de Roomba i3+ een rondje doen, zodat elk vuiltje moeiteloos wordt opgeveegd. De robostofzuiger van iRobot kun je natuurlijk ook op geplande tijden zijn werk laten doen, wel zo handig. Even luieren met een fijn muziekje op de achtergrond? Met een simpel stemcommando zet je je favoriete artiest aan op de Google Nest Mini van tink. We sluiten af met een waardevoucher van MediaMarkt, waarmee je voor 100 euro producten mag uitzoeken. De vraag is echter, wat je nog zou willen kopen als je deze iPhoned-rugzak wint?

Drie rugzakken van Kapten & Son

Word jij niet willekeurig uitgekozen als winnaar of winnares van de grootste rugzak? Jammer natuurlijk, maar daarom hebben we ook nog eens drie toffe rugzakken geregeld! Deze trendy tassen zijn van het populaire merk Kapten & Son en bieden genoeg ruimte en een hip design. Appelhoes stopt daar nog eens een cadeaukaart in ter waarde van 15 euro en natuurlijk ontbreekt de speciale Dopper van iPhoned niet.

Meedoen aan de Back to School-winactie

Meedoen is heel makkelijk en kan tot en met dinsdag 31 augustus! Daarvoor is onderstaand formulier invullen al genoeg, want je doet automatisch mee. iPhoned zelf kiest geheel willekeurig vier winnaars, die daarna bericht krijgen en hun rugzak zo snel mogelijk thuis kunnen verwachten! Namens team iPhoned en alle partners: succes!

Mede mogelijk gemaakt door:

Laden…

Maandthema augustus: back to school

Naast deze hele toffe winactie kun je aankomende maand nog veel meer leuk nieuws verwachten. Zo staat augustus de hele maand in het thema van back to school! We hebben al veel op stapel staan, maar jullie ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Heb jij een tof idee, mail ons dan gewoon even op redactie@iphoned.nl of laat even een reactie achter in de comments onder dit artikel. Je kunt ons ook makkelijk bereiken via Facebook of Instagram. Ook zijn onze redacteuren te vinden op Twitter: Colin, Erwin, Michel, Rens en Wouter!