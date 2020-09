Onlangs maakte je op iPhoned kans op een rugzak die tot de nok toe gevuld is met Apple-spullen. De Back to School 2020-winnaars zijn inmiddels bekend, dus kijk snel of jij de gelukkige bent!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Back to School 2020-winnaars bekend

De hele maand augustus maakte je op iPhoned kans op één van de grootste prijzenpakketten ooit: een rugzak vol Apple-spullen zoals een iPhone, iPad en AirPods. Er is inmiddels contact opgenomen met de compleet willekeurig gekozen winnaars en de spullen zijn verstuurd. Dit zijn de winnaars van Back to School 2020:

Maxine uit Rotterdam wint de hoofdprijs: de goed gevulde rugzak met een totale waarde van 1059 euro

Micha uit Ermelo wint de troostprijs

Faisal uit Hoofddorp wint de andere troostprijs

Proficiat aan alle winnaars! De prijzen zijn inmiddels verstuurd en vanuit heel BigSpark, de uitgever van iPhoned, wensen we jullie veel plezier met de aanwinsten. Ben je niet in de prijzen gevallen? Geen zorgen, want het jaar is nog niet voorbij en er komen nog veel meer toffe winacties aan. Houd ons daarom in de gaten.

Voorbereiden op het nieuwe schooljaar

Heel augustus stond iPhoned in het teken van het nieuwe schooljaar. We zetten onder meer de beste school-apps en agenda-apps op een rijtje, maar gaven ook aankoopadvies: kun je beter een iPad of MacBook voor school aanschaffen? En uit eigen ervaring weten we dat het lastig is om rond te komen, dus hebben we de beste bijbanen-apps voor je uitgezocht. Alles teruglezen doe je via de Back to School 2020-overzichtspagina.

Het nieuwe maandthema: de toekomst van Apple

September is afgetrapt en ook het maandthema is daarom van start gegaan. Deze maand staat iPhoned in het teken van de toekomst van Apple. Wat komt er na de iPhone? Welke producten heeft Apple in de pijplijn? Worden dit überhaupt producten, of gaan we de komende jaren steeds meer diensten zien, zoals Apple Arcade? We gaan in september dus flink in de glazen bol kijken.

Waar wil jij deze maand over lezen? De redactie heeft al een hoop mooie ideeën op papier gezet, maar we horen graag van jullie welke onderwerpen we echt niet mogen missen. Laat een reactie achter onder dit bericht, stuur een mail naar redactie@iphoned.nl of bericht onze redacteuren via Twitter:

→ Dilara’s Twitter

→ Erwin’s Twitter

→ Lars’ Twitter

→ Michel’s Twitter

→ Wouter’s Twitter