Zo ziet CarPlay 2.0 eruit in deze iconische auto’s

CarPlay 2.0 komt later dit jaar naar de eerste auto’s, maar nieuwe beelden tonen nu al hoe CarPlay eruitziet in een aantal iconische wagens. Bekijk ze hier!

CarPlay 2.0

Apple heeft in 2022 al aangekondigd dat CarPlay een grote update krijgt, maar we wachten nog steeds op de nieuwe generatie van het besturingssysteem. Bij de WWDC 2024 heeft Apple wel nieuwe beelden getoond van auto’s met CarPlay 2.0. Daarop was te zien dat er nieuwe apps naar CarPlay komen, waaronder Vehicle (voertuig), Media en Climate (klimaat).

Met de nieuwe generatie van het besturingssysteem kun je veel meer functies van je auto bedienen, dat terug te zien is in de nieuwe apps. Andere systemen van de auto worden eveneens beter geïntegreerd bij CarPlay, zoals de radio en de camera’s van de wagen. Bij de WWDC onthulde Apple ook verschillende ontwerpen van CarPlay 2.0. Daar is een designbedrijf verder mee gegaan, ontwikkelaars hebben CarPlay 2.0 voor oude iconische auto’s ontworpen. Bekijk de video hier:

Interface van CarPlay

In de video is te zien hoe CarPlay 2.0 in zeven iconische wagens eruit zou zien. De ontwerpen zijn gemaakt voor de Porsche 911 Turbo (1975), Ferrari Testarossa (1984), Acura NSX (1991), Honda S2000 (2000), Chevrolet Corvette C4 (1984), DeLorean (1981) en Lancia Delta Integrale (1989). Bij ieder design is rekening gehouden met de kenmerkende onderdelen van iedere auto, om zo een uniek ontwerp te maken.

Het is de verwachting dat je meer vrijheid krijgt bij het indelen en inrichten van de interface. Mogelijk kun je bij CarPlay 2.0 ook kiezen voor de ontwerpen van oudere auto’s, zoals in de video te zien is. Die kans lijkt vooralsnog klein, maar je kunt waarschijnlijk wél zelf kiezen welke kleuren CarPlay 2.0 krijgt en wat de achtergrond is. Dat is al een grote verandering, want bij de huidige generatie heb je daar helemaal geen keuze in.

Release van CarPlay 2.0

Door de ontwerpen van BlackBox Infinite hebben we weer een beter idee gekregen van hoe het vernieuwde CarPlay eruit zou kunnen zien. Het is nog niet duidelijk wanneer CarPlay 2.0 in auto’s beschikbaar komt. Apple heeft de nieuwe generatie van het besturingssysteem al in 2022 aangekondigd, met de boodschap dat eind 2023 meer informatie zou volgen. Dat gebeurde inderdaad, want we weten nu naar welke merken de volgende generatie van CarPlay komt.

Een groot aantal bekende automerken heeft al aangekondigd de nieuwe versie van CarPlay te ondersteunen. De update komt later in 2024 dan vermoedelijk ook beschikbaar in (nieuwere) auto’s van deze merken. Ben je benieuwd welke auto’s nog meer CarPlay 2.0 krijgen? Deze bekende automerken hebben al aangekondigd de nieuwe versie van CarPlay te ondersteunen!

