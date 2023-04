Deze automerken krijgen geen CarPlay meer – en dit is waarom

Ben jij een groot fan van CarPlay? Dan is er slecht nieuws, want een groot moederbedrijf doet CarPlay bij sommige automerken in de ban.

General Motors: geen CarPlay meer in bepaalde automerken

Moederbedrijf General Motors (GM) heeft bekendgemaakt dat nieuwe auto’s geen ondersteuning meer krijgen voor Apple’s CarPlay. In plaats daarvan gaat het bedrijf samenwerken met Google om een vervanging voor CarPlay te maken. De nieuwe auto’s hebben dan standaard Google Maps en de Google Assistant geïnstalleerd.

General Motors zit achter automerken als Chevrolet, GMC, Buick en Cadillac. Eerder was ook Opel onderdeel van GM, maar GM verkocht dat merk in 2017 aan Peugeot Citroën. Automerken die vanaf 2024 worden geproduceerd krijgen dan al geen ondersteuning meer voor CarPlay, te beginnen met de 2024 Chevrolet Blazer.

Zonder CarPlay meer data verzamelen

Het moederbedrijf stapt af van CarPlay, om zo een beter inzicht te krijgen in de data van alle auto’s. Met de data van Google wil GM duidelijker in kaart brengen hoe de consumenten rijden en wanneer ze bijvoorbeeld de auto’s opladen. Met CarPlay is het volgens GM minder gemakkelijk om deze data te verzamelen.

Het nieuwe besturingssysteem van de auto’s moet zonder mobiele telefoon werken. Dit was volgens GM eveneens een belangrijke reden om geen CarPlay meer te gebruiken in sommige automerken. Wanneer je Apple’s autobesturingssysteem wilt gebruiken heb je immers nog steeds een iPhone nodig, soms zelfs met een oplaadkabel. In de toekomst is dit dus niet meer nodig bij nieuwe door GM geproduceerde auto’s.

CarPlay komt wel nog naar benzine- en dieselauto’s

Het nieuwe besturingssysteem van Google komt voorlopig enkel nog naar nieuwe elektrische auto’s van GM. Benzine- en dieselauto’s krijgen nog wél ondersteuning voor CarPlay. Heb je op dit moment een auto van General Motors met CarPlay-ondersteuning? Geen zorgen, want CarPlay blijft ook na 2024 nog werken in je wagen.

Ondertussen werkt Apple achter de schermen aan een nieuwe generatie van CarPlay. Deze nieuwe versie moet CarPlay alle schermen in je auto over kunnen nemen en is de software veel beter te personaliseren. Het is nog niet bekend welke automerken wel of geen ondersteuning gaan krijgen voor deze nieuwe versie van CarPlay.

Met CarPlay 2.0 wordt het mogelijk om de volledige auto te besturen, zo kun je straks de temperatuur in je auto ook via CarPlay instellen. Benieuwd naar alle functies? Lees dan hier meer over CarPlay 2.0.

