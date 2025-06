Helaas: CarPlay Ultra komt niet naar deze automerken

In de eerste auto’s is CarPlay Ultra te gebruiken, maar niet alle wagens worden uitgebreid met de update. Deze automerken krijgen geen CarPlay Ultra.

CarPlay Ultra

CarPlay Ultra is beschikbaar in de eerste auto’s! De nieuwe generatie van het besturingssysteem is veel geavanceerder en kan vrijwel alle schermen in je wagen overnemen. Waar de huidige versie van CarPlay nog beperkt is tot het display in het midden van de auto, neemt CarPlay Ultra ook het scherm achter het stuur over. Hoe dit eruitziet verschilt per wagen, want automerken mogen zelf het ontwerp van CarPlay Ultra vormgeven.

De nieuwe versie van het besturingssysteem is veel beter geïntegreerd in de auto, waardoor CarPlay toegang krijgt tot meer functies. Het is eindelijk mogelijk om de radio, airco en verwarming via CarPlay te bedienen. Daarnaast wordt het besturingssysteem uitgebreid met widgets en kun je belangrijke gegevens van de auto in CarPlay terugzien. Helaas is dat niet bij alle wagens het geval, omdat niet alle automerken ondersteuning bieden voor CarPlay Ultra.

Deze automerken weigeren

CarPlay Ultra is nu beschikbaar in nieuwe auto’s van Aston Martin in de Verenigde Staten en Canada. Later dit jaar komt de update naar meer auto’s, maar niet alle automerken krijgen CarPlay Ultra. Een aantal fabrikanten heeft al aangegeven de nieuwe generatie van CarPlay niet te ondersteunen. Benieuwd welke dat zijn? Deze automerken krijgen geen update naar CarPlay Ultra:

BMW

Buick

BYD

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Dodge

Fiat

GMC

Jeep

Lexus

Mazda

Mercedes-Benz

RAM

Rivian

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

Volkswagen

Heb je een auto van één van deze merken? In dat geval krijg je geen toegang tot CarPlay Ultra. Een aantal merken focust liever op eigen software in plaats van CarPlay. Dat heeft vooral nadelen voor gebruikers, want software van automerken wordt doorgaans minder lang ondersteund dan CarPlay. Zo heb je sneller te maken met verouderde software in de wagen. Daarnaast verzamelen autofabrikanten vaak gegevens met het besturingssysteem, dat via CarPlay veel moeilijker of zelfs helemaal niet gebeurt.

Release van CarPlay Ultra

In de Verenigde Staten en Canada is CarPlay Ultra inmiddels in de eerste wagens te gebruiken. Het is nog niet bekend wanneer CarPlay Ultra in Nederland en België wordt uitgerold. Volgens Apple komt de update later dit jaar naar meer auto’s door middel van een software-update. Het is daarom de verwachting dat je nog in 2025 kunt bijwerken naar CarPlay Ultra, mits de auto ondersteuning heeft voor de nieuwe generatie van het besturingssysteem.

Apple heeft nog niet aangegeven naar welke auto’s CarPlay Ultra precies komt. Dat gaat het bedrijf waarschijnlijk ook niet doen, omdat het aan automerken is om te bepalen welke wagens worden uitgebreid met CarPlay Ultra. Mogelijk krijgen alleen de nieuwste auto’s de update, omdat die beschikken over een geavanceerd infotainment systeem. Lees hier welke autofabrikanten CarPlay Ultra wél ondersteunen!