Deze automerken krijgen toch géén CarPlay Ultra (ondanks Apple’s beweringen)

Apple heeft CarPlay Ultra aangekondigd, maar een aantal automerken heeft aangegeven de update niet te ondersteunen. Dat terwijl Apple eerder zei dat deze merken wél met CarPlay Ultra zouden werken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay Ultra

CarPlay Ultra is eindelijk beschikbaar! Apple kondigde CarPlay 2.0 jaren geleden al aan op de WWDC 2022. Het was daarna lang stil, totdat het bedrijf in mei dit jaar CarPlay Ultra presenteerde. De nieuwe generatie van het besturingssysteem neemt vrijwel alle schermen in de wagen over, waardoor CarPlay veel beter wordt geïntegreerd in de auto. Helaas is dat niet bij alle automerken het geval, omdat ze geen CarPlay Ultra ondersteunen.

Bij de WWDC 2022 presenteerde Apple een lijst met automerken, die CarPlay 2.0 zouden aanbieden in hun wagens. Inmiddels blijkt die lijst verouderd, omdat verschillende fabrikanten hebben aangegeven CarPlay Ultra tóch niet te ondersteunen. Het gaat om een aantal populaire automerken, die hebben bevestigd niet over te stappen naar de nieuwe generatie van CarPlay. Deze merken moeten het definitief zonder CarPlay Ultra doen:

Audi

Mercedes-Benz

Polestar

Renault

Volvo

Focus op eigen systemen

Het is opvallend dat deze automerken geen ondersteuning bieden voor CarPlay Ultra, zeker omdat Apple eerder aangaf dat ze dat wél zouden doen. Nu blijkt dus dat populaire automerken als Renault en Volvo geen CarPlay Ultra krijgen. In plaats daarvan focussen de fabrikanten op het ontwikkelen van een eigen softwaresysteem voor in de wagen. Zij willen zich onderscheiden met een eigen systeem, waar je in de toekomst mogelijk een betaald abonnement voor nodig hebt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zonder CarPlay Ultra zijn gebruikers van de wagens aangewezen op de software van de autofabrikant. De kans dat ze in de toekomst een betaald abonnement afsluiten is daarmee veel groter. Dit is een belangrijke reden voor automerken om geen ondersteuning voor CarPlay Ultra aan te bieden. Het is de verwachting dat betaalde abonnementen over een aantal jaar een belangrijke inkomstenbron worden voor autofabrikanten.

CarPlay blijft werken

Steeds meer automerken besluiten om geen overstap te maken naar CarPlay Ultra. Fabrikanten die wel werken met de nieuwe generatie van het besturingssysteem zijn in ieder geval Aston Martin, Hyundai, Kia, Genesis en Porsche. Bij de eerstgenoemde is CarPlay Ultra zelfs al beschikbaar in de Verenigde Staten, andere merken rollen de update later dit jaar uit in bestaande en nieuwe wagens. Andere fabrikanten als Ford, Nissan en Honda hebben vooralsnog niks gezegd over CarPlay Ultra.

Het is overigens goed om te weten dat de eerste generatie van CarPlay wel blijft werken in de wagens van deze merken. Populaire automerken als Renault en Volvo ondersteunen geen CarPlay Ultra, maar werken wel nog met de huidige versie van CarPlay. Dat is goed nieuws, want de eerste versie van het besturingssysteem krijgt er veel functies bij met iOS 26. Benieuwd welke dat zijn? Deze veranderingen komen in 2025 naar CarPlay!