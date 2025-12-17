Deze twee automerken krijgen ondersteuning voor Apple Car Key (en zo werkt dat)

Twee automerken gaan volgens geruchten Apple Car Key ondersteunen. Om deze merken gaat het en zo werkt de functie!

Apple Car Key

Laat jij je autosleutel liever thuis liggen? Of vergeet je jouw sleutel wel eens als je de deur uit gaat? In dat geval hebben we goed nieuws, want twee automerken gaan Apple Car Key ondersteunen. Voor wagens van Toyota en General Motors wordt het mogelijk om een digitale sleutel aan je iPhone toe te voegen. General Motors heeft inmiddels bevestigd te werken aan ondersteuning voor Apple Car Key, Toyota heeft nog geen officiële bevestiging gegeven.

Toch lijkt het zo goed als zeker dat ook wagens van Toyota straks werken met Apple Car Key. Apple heeft de software voor de digitale autosleutel bijgewerkt, waar Toyota is toegevoegd aan de lijst met automerken die Apple Car Key ondersteunen. Met Toyota en General Motors komt Apple Car Key naar veel meer wagens. Onder General Motors vallen ook merken als Chevrolet, Buick en Cadillac. In Europa is vooral Toyota populair, waardoor veel Europese gebruikers straks een digitale autosleutel op hun iPhone kunnen activeren.

Apple’s backend has been updated to include Toyota in the list of car companies that support Apple Car Key https://t.co/c12z9uXmUb — Aaron (@aaronp613) December 15, 2025

Zo werkt de digitale autosleutel

Met Apple Car Key voeg je een digitale kopie van je autosleutel toe aan je iPhone. Dat gebeurt in de Apple Wallet, waar je ook betaalpassen en andere kaarten kunt toevoegen. Op die plek vind je straks ook de autosleutel van wagens van Toyota en General Motors terug. Dat heeft verschillende voordelen, afhankelijk van de autofabrikant. Deze opties hebben fabrikanten bij de Apple Car Key:

Passieve toegang : de auto wordt automatisch vergrendeld en ontgrendeld als je in de buurt bent en je kunt de wagen starten als je bent ingestapt;

: de auto wordt automatisch vergrendeld en ontgrendeld als je in de buurt bent en je kunt de wagen starten als je bent ingestapt; Nabijheid : de auto wordt ontgrendeld en vergrendeld als je de iPhone in de buurt van de deurgreep houdt en je kunt de wagen starten door je iPhone in de buurt van de sleutellezer te houden;

: de auto wordt ontgrendeld en vergrendeld als je de iPhone in de buurt van de deurgreep houdt en je kunt de wagen starten door je iPhone in de buurt van de sleutellezer te houden; Afstand: je kunt de auto vergrendelen en ontgrendelen via je iPhone.

Automerken bepalen zelf in hoeverre je iPhone de auto kan bedienen. Deze functies kun je ook activeren in de Apple Wallet op je Apple Watch. Doe je dat? Dan kun je de auto niet alleen openen en sluiten met de NFC-chip in je iPhone, maar ook dezelfde chip in je Apple Watch. Het is afhankelijk van de autofabrikant of je de auto ook kunt starten met de Apple Car Key. Voor welke functies Toyota en General Motors kiezen is nog niet bekendgemaakt.

Release van Apple Car Key

Heb jij een wagen van één van deze automerken? In dat geval kun je straks een digitale versie van je autosleutel toevoegen aan de Apple Wallet. Vervolgens krijg je toegang tot je auto via je iPhone of Apple Watch. General Motors heeft nog niet aangegeven wanneer de Apple Car Key beschikbaar komt voor gebruikers, al lijkt een release in 2026 logisch. Toyota heeft nog niet gereageerd op de geruchten, waardoor ook die release vooralsnog onduidelijk is.

Met Toyota en General Motors wordt de lijst van automerken met ondersteuning voor Apple Car Key steeds langer. De digitale autosleutel is al beschikbaar voor verschillende merken, zoals Ford en BMW. Ben je benieuwd of jouw wagen werkt met Apple Car Key? Bekijk hier welke auto’s nu ondersteuning hebben voor de digitale autosleutel. Wil je op de hoogte blijven van de Apple Car Key bij Toyota en General Motors? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!