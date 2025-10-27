Dit automerk stopt met CarPlay in álle auto’s (om deze reden)

Vind je CarPlay belangrijk in je huidige of volgende auto? Let dan op, want dit automerk heeft aangekondigd te stoppen met CarPlay in álle wagens.

Automerk stopt met CarPlay

Gebruik je CarPlay regelmatig in je auto? En vind je het belangrijk dat het besturingssysteem ook in je volgende wagen werkt? In dat geval kun je beter niet voor een auto van General Motors (GM) kiezen, want het automerk heeft aangekondigd te stoppen met CarPlay. Elektrische auto’s van GM zijn al langer niet meer voorzien van CarPlay, maar dat geldt straks ook voor nieuwe benzinewagens.

Dat heeft Mary Barra, de CEO van General Motors, in een interview bekendgemaakt. Volgens Barra wordt CarPlay eerst uitgefaseerd bij elektrische wagens, zo krijgen de nieuwste elektrische auto’s al sinds 2023 geen ondersteuning meer voor het besturingssysteem. Later stopt het automerk ook met CarPlay bij alle andere auto’s die worden geproduceerd, dus ook bij benzineauto’s. Dat heeft gevolgen voor merken als GMC, Chevrolet, Buick en Cadillac, die allemaal onder GM vallen.

Focus op eigen softwaresysteem

Bij alle nieuwe wagens van General Motors ontbreekt CarPlay straks. In plaats daarvan focust GM op de ontwikkeling van een eigen softwaresysteem. Volgens GM werkt dit systeem beter in de auto’s van het automerk en is het eenvoudiger om deze software te updaten. Gebruikers hebben in de toekomst geen keuze meer tussen het softwaresysteem van GM en CarPlay, omdat laatstgenoemde dan niet meer ondersteund wordt door het automerk.

Het is een opvallende keuze van GM, aangezien het automerk al veel kritiek kreeg bij het stoppen van CarPlay in elektrische auto’s. Voor veel iPhone-gebruikers betekende die keuze slecht nieuws, maar GM heeft dus niet geluisterd naar de kritiek. Voor automerken heeft een eigen softwaresysteem meerdere voordelen, zo krijgen ze toegang tot meer gegevens en data van bestuurders. Bovendien kunnen bepaalde functies achter een betaalmuur worden geplaatst, terwijl CarPlay gratis blijft.

Let dus op als je in de toekomst een auto wilt halen van merken als GMC, Chevrolet, Buick en Cadillac, want deze merken vallen allemaal onder GM. Alle nieuwe wagens moeten het zonder CarPlay doen in de toekomst, zodat je wel voor het eigen softwaresysteem van GM moet kiezen. Wil je dat niet? In dat geval kun je beter voor een compleet ander automerk kiezen, dat niet stopt met CarPlay.

Als je nu een wagen hebt van GM hoef je overigens geen zorgen te hebben, want CarPlay blijft werken in bestaande auto’s. Alleen de nieuwe modellen krijgen geen ondersteuning meer voor CarPlay. Bij elektrische auto’s van GM is dat al het geval, alle andere wagens volgen in de toekomst. Ben je benieuwd welke automerken juist de overstap maken naar CarPlay Ultra? Lees hier alles over de nieuwe versie van het besturingssysteem! Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft: