Jammer: nóg een automerk krijgt voorlopig geen CarPlay Ultra

Slecht nieuws als je aan het wachten bent op CarPlay Ultra, want nóg een automerk heeft aangegeven voorlopig te wachten met de update.

CarPlay Ultra

Het is inmiddels alweer even geleden dat Apple CarPlay Ultra aankondigde. In mei 2025 onthulde Apple de nieuwe generatie van CarPlay. Het besturingssysteem is veel geavanceerder en wordt beter geïntegreerd in de auto. Zo kun je met CarPlay Ultra niet alleen de navigatie of muziek regelen, maar ook de radio en temperatuurregeling bedienen. Dat klinkt veel belovend, al zijn automerken minder positief over CarPlay Ultra.

Meerdere autofabrikanten hebben al aangegeven dat ze niet zullen overstappen naar CarPlay Ultra. Dit zijn ook automerken waarvan Apple eerder nog beweerde dat ze wél CarPlay Ultra zouden krijgen. Eén van die merken is Ford, maar de CEO van dat bedrijf heeft zich deze week negatief uitgelaten over de nieuwe versie van CarPlay. Jim Farley is niet enthousiast over de uitvoering van CarPlay Ultra en bevestigt dat CarPlay Ultra voorlopig niet naar wagens van Ford komt.

Ford stelt CarPlay Ultra uit

In plaats daarvan focust Ford zich op de eigen software van het bedrijf. Farley heeft in een podcast zijn twijfels uitgesproken over de diepe integratie van CarPlay Ultra. De nieuwe generatie van het besturingssysteem kan bijvoorbeeld ook de auto starten en de snelheid controleren. Deze functies zijn al beschikbaar voor gebruikers van Ford, waardoor het automerk nog twijfelt of CarPlay Ultra van toegevoegde waarde is.

Farley stelt bovendien dat Ford twijfelt of een merk als Apple wel toegang zou moeten hebben tot deze essentiële functies van een wagen. Volgens Farley zijn daar al gesprekken over geweest met Tim Cook, maar die hebben dus nog niet geleid tot een overeenkomst. Ford is op dit moment nog niet bezig met de overstap naar CarPlay Ultra, waardoor de update voorlopig niet naar wagens van het automerk komt.

Uitstel is (nog) geen afstel

Heb jij een auto van Ford? In dat geval is er dus goed én slecht nieuws. Je kunt CarPlay Ultra voorlopig niet gebruiken, maar Ford is wel met Apple in gesprek over het besturingssysteem. Farley heeft benadrukt dat Ford positief is over Apple en dat ook zal blijven. Het lijkt er daarom op dat uitstel geen afstel betekent en CarPlay Ultra uiteindelijk wel naar wagens van Ford komt. Helaas duurt dat wel langer dan gehoopt. De huidige versie van CarPlay blijft wel beschikbaar bij Ford.

De uitlatingen van Farley betekenen overigens ook slecht nieuws voor Apple, want de release van CarPlay Ultra komt nauwelijks van de grond. De nieuwe versie van het besturingssysteem is beschikbaar in een aantal wagens van Aston Martin in de Verenigde Staten en Canada. Ben je benieuwd welke automerken CarPlay Ultra krijgen? Lees dan hier welke fabrikanten de overstap naar CarPlay Ultra wel maken en hier welke dat helaas niet doen! Schrijf je daarnaast in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft over CarPlay Ultra: