Helaas: ook dit automerk krijgt definitief géén CarPlay Ultra

Slecht nieuws als je wacht op CarPlay Ultra, want nóg een automerk heeft aangegeven de update niet te ondersteunen. Om deze fabrikant gaat het!

CarPlay Ultra

Ben jij nog aan het wachten op CarPlay Ultra? Dan hebben we slecht nieuws, want opnieuw heeft een automerk afstand genomen van CarPlay Ultra. Apple heeft de nieuwe generatie van het besturingssysteem een aantal maanden geleden uitgebracht. Het gaat om een grote update, waarbij CarPlay voor het eerst alle schermen in de auto overneemt. Zo kun je met CarPlay Ultra ook de temperatuurregeling en radio bedienen, bij de eerste generatie van CarPlay was dat nog niet mogelijk.

Inmiddels is CarPlay Ultra beschikbaar in de eerste wagens van Aston Martin in de Verenigde Staten. Apple heeft al aangegeven dat de update later dit jaar naar veel meer auto’s komt, maar dat verloopt nog helemaal niet volgens plan. In plaats daarvan geven steeds meer autofabrikanten aan CarPlay Ultra niet te ondersteunen. Dat heeft nu nóg een automerk gedaan, want BMW krijgt definitief geen CarPlay Ultra.

Focus op eigen systemen

BMW heeft in een statement bekendgemaakt dat het automerk geen overstap naar CarPlay Ultra maakt. De Duitse autofabrikant zet volledig in op een eigen besturingssysteem. Eerder dit jaar kondigde BMW al aan dat iDrive een grote update krijgt. Dat is de eigen software van het bedrijf, dat in de nieuwste auto’s veel geavanceerder wordt. Bij deze wagens verkiest BMW het eigen iDrive boven CarPlay Ultra.

De nieuwste auto’s van het Duitse automerk krijgen geen CarPlay Ultra, maar hebben wél nog ondersteuning voor de eerste generatie van CarPlay. Helaas wordt het besturingsysteem van Apple minder goed geïntegreerd, waardoor de volgende wagens van BMW een aantal functies moet missen. Zo werken bepaalde applicaties niet meer naar behoren, waardoor je bijvoorbeeld niet meer ziet welk nummer in de auto afspeelt. Voor deze features moet je in de toekomst iDrive gebruiken.

CarPlay Ultra weinig populair

Met CarPlay Ultra komen grote veranderingen naar je wagen, maar daarvoor moet het automerk de update wel ondersteunen. De lijst met fabrikanten die dat niet doen wordt steeds langer. Naast BMW hebben Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar en Renault al aangekondigd geen overstap naar CarPlay Ultra te maken. Heb je een auto van één van deze merken? Dan krijg je dus definitief geen CarPlay Ultra.

Dat betekent overigens niet dat je helemaal geen CarPlay meer kunt gebruiken. Vrijwel ieder automerk dat geen ondersteuning biedt voor CarPlay Ultra, werkt wél nog met de eerste generatie van het besturingssysteem. Ben je enthousiast over CarPlay Ultra en ben je benieuwd of jouw wagen later dit jaar de update krijgt? Lees dan hier welke automerken wel werken met CarPlay Ultra!