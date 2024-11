General Motors heeft besloten om geen Apple CarPlay te gebruiken in zijn elektrische voertuigen. Maar waarom eigenlijk?

Dit automerk verdedigt zijn keus om CarPlay in de ban te doen

General Motors gaat geen Apple CarPlay of Android Auto in hun nieuwe elektrische auto’s aanbieden. In een interview heeft Baris Cetinok (vice-president software van GM) aangegeven waarom ze die keuze hebben gemaakt.

Grappig detail is dat Cetinok ooit bij Apple heeft gewerkt. Desondanks benadrukte hij in een interview dat niet Apple CarPlay, maar een eigen op maat gemaakt infotainmentsysteem een betere ervaring kan bieden. Hij zegt verder dat ze een naadloze ervaring willen creëren waarbij je niet heen en weer hoeft te schakelen tussen verschillende gebruikersinterfaces.

Het besluit van GM roept flink wat weerstand op. Voor veel automobilisten is CarPlay namelijk een absolute must-have bij de aanschaf van een nieuwe auto. Een onderzoek van Apple uit 2022 laat zelfs zien dat zo’n 79 procent van de Amerikaanse kopers alleen een auto overwegen als er ondersteuning voor CarPlay in zit.

Alsof dat nog niet genoeg is, ging de lancering van GM’s eigen ‘Ultifi’-systeem allesbehalve vlekkeloos. Bij de eerste tests van de Chevrolet Blazer EV kwamen er verschillende technische mankementen aan het licht. Hoewel een deel van die kinderziektes inmiddels zijn verholpen, blijft de grote vraag of een autofabrikant ooit kan tippen aan de software van Apple.

Zo krijg je toch CarPlay voor elektrische auto’s van GM

Voor GM-bezitters die toch Carplay willen is er wel een oplossing. Het bedrijf White Automotive and Media Services (WAMS) biedt een CarPlay- en Android Auto-kit aan voor elektrische voertuigen van GM. De CarPlay-kit is op dit moment beschikbaar voor de volgende elektrische auto’s: Chevy Equinox, Blazer, Silverado en de GMC Sierra EV.

Apple CarPlay 2.0

Apple sleutelt alweer een tijdje aan een upgrade van CarPlay. Tijdens WWDC 2022 presenteerde het techbedrijf vol trots CarPlay 2.0, maar nu zo’n twee jaar later hebben we het vernieuwde systeem nog steeds niet in actie gezien. Gelukkig is er hoop, want in een testversie van iOS 18.2 zijn er verschillende aanwijzigingen opgedoken die duiden op de volgende generatie van CarPlay. Even geduld nog!