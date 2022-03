Automatische iOS-updates krijg je pas weken later: dit is waarom

Je kunt op je iPhone je instellen dat iOS-updates automatisch worden geïnstalleerd. Na een iOS-release duurt het echter vaak weken voordat dit gebeurt. Maar wat is de reden daarvan?

Waarom automatische iOS-updates zo laat worden geïnstalleerd

Veel iPhone-gebruikers klagen erover: die functie voor automatische updates werkt wel érg traag. Is er een nieuwe update uit, dan kan het soms tot wel een maand duren voordat je een melding krijgt en de nieuwe software wordt geïnstalleerd.

Waarom dat zo is, had Apple nooit specifiek uitgelegd – tot nu. iPhone-gebruiker Mateus Buda mailde naar Craig Federighi (de senior vice-president van software bij Apple) met de vraag waarom de automatische updatefunctie zo langzaam werkt. Tot zijn verrassing kreeg hij antwoord:

Hallo Mateusz We rollen nieuwe iOS-updates stapsgewijs uit door ze eerst beschikbaar te stellen voor degenen die er expliciet naar zoeken in Instellingen, en 1-4 weken later (nadat we feedback over de update hebben ontvangen) rollen we de software uit op apparaten met automatische updates ingeschakeld. Hoop dat dat helpt! – Craig

iOS-update verschijnt niet

Daarmee bevestigt Apple voor het eerst dat het bewust kiest voor een gefaseerde uitrol. Door een vertraging van één tot vier weken in de automatische updates te bouwen, voorkomt het bedrijf dat de servers overbelast raken als een nieuwe versie van iOS wordt uitgebracht.

Bovendien heeft de vertraging een ander voordeel. Na grote iOS-updates komt het weleens voor dat bugs (foutjes in de software) voor problemen zorgen. Door de automatische iOS-updates pas op een later moment in gang te zetten, heeft Apple nog de tijd om deze kinderziektes op te lossen.

Wat Apple nog niet heeft uitgelegd, is waarom sommige automatische app-updates ook pas later worden geïnstalleerd. Mogelijk is de reden hetzelfde: minder kans op belaste servers en de mogelijkheid om foutjes te repareren.

Automatische iOS-updates inschakelen

Maakt de vertraging je niet uit en wil je dat je iPhone de iOS-updates ook automatisch installeert? Doe dan het volgende:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen’ en ga naar ‘Software-update’; Kies ‘Automatische updates’ en zet de schakelaar op groen.

Automatische updates worden nooit zomaar geïnstalleerd: je ontvangt altijd vooraf een melding. Ook wordt zo’n update alleen ‘s nachts in gang gezet als je de iPhone niet gebruikt. Je toestel moet dan wel aan de oplader hangen en met een wifi-netwerk zijn verbonden.