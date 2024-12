Deze autofabrikant produceert 30 procent (!) van Apple’s iPads

Een autofabrikant produceert niet alleen auto’s, maar ook 30 procent van Apple’s iPads. Om deze bekende autofabrikant gaat het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPads gemaakt door autofabrikant

Een groot deel van Apple’s producten wordt buiten de Verenigde Staten geproduceerd. Op de dozen van iPhones, iPads, Apple Watches, AirPods en Mac(Book)s is vaak te lezen dat het toestel is gefabriceerd in China, India of Vietnam. Apple verspreidt de productie van apparaten vaak, zodat het bedrijf niet afhankelijk is van één specifieke fabriek. Dat zorgde eerder namelijk voor grote problemen en vertragingen bij de iPhone iPhone 14 Pro (Max).

Toch blijkt een groot deel van de iPads door één partner gemaakt te worden, want BYD produceert maar liefst 30 procent van alle iPads. Het is opvallend dat juist BYD zoveel iPads voor Apple produceert, want het bedrijf staat vooral bekend als een autofabrikant. Naar verluidt werken ongeveer 100.000 medewerkers van BYD mee aan het productieproces van iPads. Daarnaast is het bedrijf verantwoordelijk voor het fabriceren van onderdelen voor iPhones.

Samenwerking Apple en BYD

BYD is een populaire concurrent van Tesla, omdat het bedrijf goedkopere, elektrische auto’s fabriceert. Het automerk is dus ook verantwoordelijk voor de productie van een groot deel van Apple’s iPads. Het bezoek van Tim Cook aan Beijing vorige maand is daarom geen verrassing, want Cook gaf daar aan dat BYD een belangrijke partner is van Apple. Volgens The Wall Street Journal werkt Apple al sinds 2009 samen met BYD. Vanaf 2019 produceert de autofabrikant op grote schaal iPads voor Apple.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

BYD produceert volledige iPads, maar dat is bij de iPhone niet het geval. Voor de smartphone maakt het automerk alleen bepaalde onderdelen, zoals de titanium randen van de iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16 Pro (Max). De samenwerking met BYD wordt de komende jaren vermoedelijk belangrijker voor Apple, want het bedrijf probeert minder afhankelijk te worden van China. De autofabrikant heeft vestigingen in meerdere landen, waardoor Apple de productie van iPads en iPhones gemakkelijker kan verplaatsen.

Apple spreidt productie

De samenwerking tussen Apple en BYD is goed nieuws voor beide partijen. Apple spreidt de productie van de toestellen over meerdere fabrikanten en locaties. BYD geeft toegang tot andere productielocaties in Azië, dat mogelijk onvermijdelijk wordt met de hogere Amerikaanse importheffingen op Chinese producten in de toekomst. Voor BYD is de samenwerking vooral financieel interessant, de autofabrikant heeft het afgelopen kwartaal voor het eerst een hogere omzet dan Tesla genoteerd.

Het is niet heel vreemd dat Apple heeft gekozen voor BYD, want het bedrijf is bekend met de productie van grote chips, accu’s en software. Voor nu produceert de autofabrikant voor Apple voornamelijk iPads, dat zijn er naar verluidt ongeveer 16 miljoen per jaar. Mogelijk komen daar in de toekomst meer producten bij, al zal Apple willen voorkomen dat de productie teveel bij één bedrijf komt te liggen. Ben jij nog op zoek naar een nieuwe iPad? Bekijk dan hier de laagste prijzen:

Apple iPad Air 2024 prijzen vergelijken Nieuw € 662,- Bekijk prijzen Refurbished € 656,99 Bekijk prijzen