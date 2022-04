Waarom autocorrect op je iPhone soms zo vreselijk slecht werkt

Autocorrect; het haalt zo nu en dan echt het bloed onder onze nagels vandaan. Waarom werkt de functie soms toch zo ontzettend slecht? Wij leggen het je uit.

Autocorrect: een zegen en een vloek

Voor mensen die veel typ- en taalfouten maken (en dat zijn er een hele hoop) is autocorrect op de iPhone een ware uitkomst. De functie tovert verkeerd getypte woorden om in kloppende taal en doet dit geheel automatisch. Soms maakt autocorrect het typen echter alleen maar lastiger. De functie houdt namelijk niet van scheldwoorden – geef maar toe, ook jij gebruikt die wel eens – of woordgrapjes, afkortingen, werkgerelateerde termen die niet in het woordenboek staan en andere messaging-taal. Ontzéttend irritant.

Autocorrect verbetert fouten op basis van een ingewikkeld algoritme, dat gebaseerd is op twee verschillende woordenboeken. Dit zijn een statisch, regulier woordenboek dat is ingebouwd in iOS 15 en een dynamisch woordenboek, dat zichzelf aanvult op basis van jouw taalgebruik. Als jij ‘ja’ regelmatig typt als ‘jaa’, zou het dynamische woordenboek dit na verloop van tijd dus moeten leren. Autocorrect ‘verbetert’ het daarna niet meer.

De functie voert dus een constante strijd tussen het statische woordenboek en het dynamische woordenboek. Helaas wordt daarbij niet altijd de juiste keuze gemaakt. Autocorrect kan namelijk geen gedachten lezen en snapt daarom niet altijd wanneer jij een ‘fout’ opzettelijk of per ongeluk maakt. Het algoritme probeert je iets beter te begrijpen op basis van andere woorden in de zin en de plaats waarop je vingers het toetsenbord raken.

Geef autocorrect de tijd en help het op weg

Het is dus belangrijk dat je autocorrect de tijd geeft om je een beetje te leren kennen. Als je een woord drie keer op dezelfde manier ‘fout’ typt, slaat het dynamische woordenboek het woord automatisch op. Daarna wordt het in de meeste gevallen niet meer ‘verbeterd’, tenzij het algoritme besluit dat het woord aangepast moet worden op basis van de context.

Het is dus wel belangrijk dat je jouw onbekende woorden drie keer hetzelfde typt. Schrijf ze dus niet de ene keer met hoofdletters en de andere keer zonder, want dan raakt het algoritme in de war. Wil je autocorrect aan- of juist uitzetten? Dat doe je als volgt:

Open de instellingen-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’; Scroll naar beneden en tik op ‘Toetsenbord’; Zet ‘Autocorrectie’ aan of uit.

