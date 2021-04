We kijken allemaal uit naar de AR-bril van Apple, maar we hoeven helemaal niet te wachten. Dit is er nu al mogelijk met augmented reality.

Augmented reality 2021: gewoon met je iPhone

Halsreikend kijken we uit naar het volgende grote, nieuwe product van Apple: de slimme bril. Apple werkt aan brillen voor virtual reality en augmented reality. Het uiteindelijke doel lijkt een onopvallende bril die digitale elementen aan de werkelijkheid toevoegt. Dat wordt ook wel mixed reality genoemd.

Toch hoef je niet op deze bril te wachten om gebruik te maken van augmented reality. Dat kan namelijk nu ook al goed, gewoon met je iPhone. In dit artikel leggen de we de mogelijkheden uit.

Speel games

Gamemaker Niantic is koning van de AR-games. Dat begon allemaal met de game Ingress, maar sinds Pokémon GO staat de de studio pas echt op de kaart. Sindsdien heeft het bedrijf dit trucje meerdere keren proberen te herhalen, maar met minder succes. Denk bijvoorbeeld aan Harry Potter: Wizards Unite.

Het idee achter deze games is dat je de echte wereld in gaat om daar opdrachten te voltooien en tegen monsters te vechten. Deze monsters zijn via augmented reality in de echte wereld te plaatsen via de camera en het scherm van je smartphone. De technologie hierachter wordt steeds beter, waardoor de AR-wezens er mooier uitzien en ook realistisch met de omgeving omgaan.

De volgende poging voor een hitgame is geïnspireerd door het bordspel Kolonisten van Catan met Catan: World Explorers.

Pokémon GO Niantic, Inc. 8,2 (14.936 reviews) Gratis via App Store via App Store

Leer meer over dieren en het menselijk lichaam

Zoek je via Google naar dieren, dan kun je tegenwoordig vanuit de zoekmachine deze dieren via augmented reality in je huis plaatsen. Dan zit je plots naast een tijger of een beer. Dat is voor kinderen een veel leukere manier om over dieren te leren dan via plaatjes in een boek.

Daarnaast zijn de apps van Visible Body interessant. Deze apps zijn wat aan de dure kant en vooral bedoeld voor professionals zoals fysiotherapeuten, maar in de apps zijn de meest indrukwekkende augmented reality-opties te vinden.

Neem de app Muscles & Kinesiology. In deze app kun je je alle spieren en botten van het menselijk lichaam zien en deze in beweging zetten. Via augmented reality plaats je het digitale lichaam in de echte wereld, waar jij alles van dichtbij kunt bekijken en er omheen kunt lopen. Erg leerzaam!

Muscles & Kinesiology Visible Body 9,8 (35 reviews) € 38,99 via App Store via App Store

Probeer een tattoo

Een tatoeage nemen is een grote stap. Als het kunstwerk eenmaal op je lichaam staat, kom je er moeilijk weer vanaf. Daarom moet je er heel goed over nadenken. Om een idee te krijgen over hoe het staat, kun je de app InkHunter downloaden.

De app gebruikt een grappig systeem om de plaatjes op je arm te krijgen. Je moet namelijk eerst een smiley tekenen op de plek waar je de tattoo wil. Vervolgens wordt de smiley in de app via de camera omgewisseld voor de tattoo. Er zijn een aantal designs gratis te proberen, maar voor het volledige aanbod moet je betalen.

INKHUNTER Try Tattoo Designs Kateryna Khotkevych 9,2 (853 reviews) Gratis via App Store via App Store

Probeer IKEA-meubels

IKEA is één van de voorlopers op het gebied van augmented reality. Met de app is het mogelijk om een selectie meubels alvast digitaal in je huis te plaatsen. Zeker nu het moeilijker is om de IKEA fysiek te bezoeken, kan dit een uitkomst zijn.

IKEA Place Inter IKEA Systems B.V. 8,6 (662 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meten is weten

Met de Meten-app van Apple kun je zonder meetlint van alles meten. Dat doe je door twee punten aan te wijzen via je iPhone-scherm. Vervolgens verschijnt er een meetlint over het object via augmented reality.

Meten Apple Gratis via App Store via App Store

Nodig een pianoleraar uit

Piano leren kan moeilijk zijn, maar een leraar in handen nemen is wel een hele grote stap. Deze app schiet te hulp met een augmented reality-leraar. Deze legt zijn handen op jouw echte piano, zodat je precies kunt zien hoe jij je handen moet bewegen.

De app voegt ook noten toe die van boven naar beneden scrollen, zodat het pianospelen haast een soort game wordt. Je moet wel even uitvogelen hoe je jouw toestel vasthoudt als je beide handen nodig hebt voor het pianospelen.

AR Pianist - 3D Piano Concerts Massive Technologies Inc. 8,4 (31 reviews) Gratis via App Store via App Store

Duik in een Rembrandt-schilderij

De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp, één van de beroemdste schilderijen van Rembrandt, is via augmented reality op een hele nieuwe manier te beleven. Met deze applicatie stap je letterlijk in het schilderij en leer je over de verhalen.

Rembrandt Reality Nationale Nederlanden 7,8 (54 reviews) Gratis via App Store via App Store

Alles over de brillen van Apple

Alles over de brillen van Apple

Augmented reality wordt natuurlijk pas echt praktisch als het allemaal via een bril gebeurt in plaats van het scherm van onze smartphone. Waar is Apple nou exact mee bezig rond zijn brillen? We zetten de acht belangrijkste geruchten over Apples AR-bril op een rij.