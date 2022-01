‘Apple Audiobooks+: nieuwe dienst voor luisterboeken gaat dit jaar al van start’

Het is mogelijk dat Apple in 2022 een nieuwe dienst gaat lanceren. Met Apple Audiobooks+ luister je onbeperkt naar luisterboeken voor een vast bedrag per maand.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Audiobooks+ op komst?

Sinds Apple in 2018 aankondigde dat het niet alleen een hardware- en softwarebedrijf zou zijn, maar ook een dienstenbedrijf, heeft het bedrijf verschillende nieuwe abonnementen gelanceerd, zoals Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ en tot slot het Apple One-pakket.

Nu suggereert een rapport van The Economist dat Apple later dit jaar een luisterboekendienst zou kunnen lanceren. Mogen we dan snel Apple Audiobooks+ op onze apparaten verwelkomen?

Een kans voor Apple

Het artikel van The Economist draait om Apple’s pogingen om te concurreren met Netflix, Disney en Amazon op gebied van abonnementsdiensten. Volgends de website staat de volgende dienst al in de startblokken. Zo zijn er momenteel aanwijzingen dat Apple een dienst rondom luisterboeken zou kunnen bouwen. ‘Later dit jaar’ zouden we al meer te weten kunnen komen.

Volgens geruchten maakt Apple al geruime tijd werk van nieuwe diensten. Het toevoegen van luisterboeken aan die mix zou zeker logisch zijn. Amazon heeft bijvoorbeeld Audible, een reus op de luisterboekenmarkt, al enige tijd onder zijn hoede.

Maar Audible is niet wereldwijd beschikbaar, en daar ligt volgens ons juist een kans voor Apple. Als het een eigen luisterboekendienst in korte tijd en op grote schaal kan lanceren, dan zou dat best een succes kunnen worden. Genoeg materiaal heeft Apple overigens al liggen, want de Audiobook Store is goed gevuld met (Nederlandse) audioboeken.

Het begin van meer geruchten?

We nemen dit nieuws wel met een korreltje zout. The Economist is de eerste bron die het over een zo’n luisterboekenabonnement heeft. Maar misschien is het nieuws slechts de vonk voor meer stevige lekken. Bovendien zou het goed passen bij de strategie van het bedrijf uit Cupertino. Als Apple iets in de pijplijn heeft, dan zou het lente- of herfst-event een passend podium zijn voor de aankondiging.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!