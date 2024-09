Essentieel aspect van de iPhone 16 Pro werkt niet – dit is het geval

Er zijn steeds meer mensen met een iPhone 16 Pro die melden dat een belangrijk aspect van het toestel niet werkt. Dit moet je weten.

Essentieel aspect iPhone 16 Pro werkt niet

Steeds meer mensen met een iPhone 16 Pro (Max) melden problemen met het touchscreen van het toestel. Gebruikers ervaren dat tikken en vegen worden genegeerd, met alle gevolgen van dien. Zo zijn er problemen met scrollen, het indrukken van knoppen en het typen op het virtuele toetsenbord.

Het probleem lijkt te ontstaan doordat het algoritme voor het weigeren van toevallige aanrakingen in iOS, te gevoelig is afgesteld. Het gevolg daarvan is dat ook bedoelde aanrakingen worden genegeerd.

Touch rejection

Schijnbaar laten gebruikers het systeem, genaamd ‘Touch rejection’, onbedoeld aanrakingen weigeren. Dit zoen ze door onbedoeld contact te maken met andere delen van het scherm. Sommige gebruikers melden op Reddit vooral problemen wanneer ze een vinger in de buurt van de nieuwe cameraregelaar op het scherm laten rusten, maar het schijnt aan alle schermranden voor te komen.

Wanneer het gebeurt, negeert de software van de iPhone vaak gedurende een korte periode alle nieuwe aanrakingen op het scherm. Hierdoor worden de bedoelde tikken en vegen dus door het systeem gemist. Dit gedrag wordt duidelijk gedemonstreerd door Khaos Tian in een post op Mastodon, die je hieronder kunt bekijken.

Waarschijnlijk een softwarematig probleem

De dunnere schermranden van de iPhone 16 Pro maken het probleem overigens alleen maar erger. Door die randen kom je gemakkelijker per ongeluk in contact met het scherm. En er is maar een klein stukje huid nodig om het ‘Touch rejection’-systeem te activeren. Hierdoor is het heel goed mogelijk dat dit ongemerkt gebeurt.

Het probleem doet zich al voor wanneer je de iPhone op een natuurlijke manier vastpakt, met je vingers rond de zijkanten. Het probleem treedt bovendien eerder op wanneer je de iPhone zonder hoesje gebruikt, omdat het dan nog gemakkelijker is om met je vingers onbedoeld het scherm aan te raken.

iPhones met zowel iOS 18 als iOS 18.1 bèta hebben last van het probleem. We verwachten dat Apple het probleem gewoon met een software-update kan oplossen. Het probleem lijkt zich overigens niet voor te doen wanneer het toestel is vergrendeld. Het treedt alleen op wanneer de telefoon is ontgrendeld, wat eveneens suggereert dat het probleem softwarematig is.