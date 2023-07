Arc Browser nu beschikbaar voor iOS én macOS: einde van Safari?

Er is een nieuwe browser beschikbaar voor je iPhone en Mac, want Arc Browser is eindelijk te installeren op iOS en macOS! Betekent dit het einde van Safari?

Arc Browser beschikbaar voor iedereen

We hebben er even op moeten wachten, maar Arc Browser is eindelijk beschikbaar voor iedereen. De nieuwe browser was al een tijd te gebruiken, maar alleen door mensen die waren uitgenodigd of op de wachtrij waren geplaatst. Nu is de app dus door iedereen met een iPhone of Mac te installeren, want de browser is beschikbaar voor macOS én iOS. Windows-gebruikers moeten nog even wachten.

Arc | Mobile Companion The Browser Company of New York Inc. 7,6 (29 reviews) Gratis via App Store via App Store

Arc Browser is een compleet nieuwe browser en daarmee een directe concurrent van Google Chrome en Safari. Om Arc Browser te installeren op je iPhone, moet je eerst een account aanmaken via internet. Je krijgt dan een mail toegestuurd, waarmee je Arc Browser op je Mac kunt zetten. Ben je van plan om de browser te installeren? Bekijk dan hier de website van Arc Browser.

Voordelen van Arc Browser

Zodra je een account hebt aangemaakt en de instellingen hebt bewerkt, kun je aan de slag met Arc Browser. De nieuwe browser kent een behoorlijk aantal voordelen. Zo kun je standaard kiezen voor het verbergen van advertenties, ook als je geen adblocker hebt. Daarnaast heeft de app leuke creatieve opties, zoals het bijhouden van screenshots, teksten en tekeningen in je eigen plakboek met de functie Easel.

Het grootste voordeel van de Arc Browser: je kunt heel makkelijk multitasken. Twee tabbladen worden gemakkelijk naast elkaar getoond met ‘split view’. Alle tabbladen worden overzichtelijk onder elkaar getoond in de linkerbalk. Deze tabbladen zijn weer op te delen in mappen, zodat je altijd een duidelijk overzicht houdt. Wel zo handig als je veel pagina’s open hebt staan.

Handig is ook de minispeler. Kijk je bijvoorbeeld op YouTube een video en switch je naar een andere tab, dan verschijnt de video in een klein scherm in beeld. Zo kun je verder kijken, terwijl je wat anders doet in de browser. Klik je op die video, dan ga je weer terug naar de tab waar de video afspeelt in de Arc Browser voor iOS en macOS.

Je vindt bij Arc Browser alle informatie terug in de sidebar, dus ook de adresbalk. Dat zal even wennen zijn, maar is een stuk overzichtelijker dan bijvoorbeeld de balk bij Safari. Naast de sidebar is er ook een command bar, die je bereikt door command+t in te drukken. Deze command bar is het startpunt om onder andere te zoeken op internet, een nieuwe tab te openen of te wisselen naar een tab die al open staat.

Betekent dit het einde van Safari?

Er is met Arc Browser dus een hele goede nieuwe browser bijgekomen in de App Store. Het is zeker aan te raden om de browser te installeren, zodat je hem kunt testen. Als de Arc Browser bevalt heb je de optie om Arc als je standaardbrowser in te stellen. Zo heb je dus in principe geen Safari of Google Chrome meer nodig, want Arc neemt vrijwel alle taken van die browsers over.

Het is daarom goed mogelijk dat Safari in de toekomst een stuk minder gebruikt zal worden. Het nadeel van Arc Browser is dat je eerst een account aan moet maken. Hoe er met je privacy wordt omgegaan is nog niet helemaal duidelijk, terwijl je bij Apple zeker weet dat je gegevens wél worden beschermd. Het is in ieder geval zeker dat Safari (en Chrome) er met Arc Browser een goede concurrent bij hebben.

