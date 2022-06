‘Apple Reality zet vol in op soepele overgang AR en VR’

Apple zou met de mixed-reality headset een soepele overgang maken tussen VR en AR. Althans dat zegt Apple-analist Ming-Chi Kuo. Lees in dit artikel waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Switch tussen AR en VR is unique selling point

De Apple Reality-bril zou volgens een tweet van Ming-Chi Kuo (een zeer betrouwbare analist van Apple-nieuws) inzetten op een soepele overgang tussen AR en VR. Als deze bril zowel ‘virtual reality’ als ‘augmented reality’ kan tonen, onderscheidt het zich van de brillen die nu al op de markt zijn. Daarmee is het dus een unique selling point voor Apple.

Kuo meldt dat de meeste mensen moeilijk kunnen voorstellen wat voor innovatieve ervaring het soepele schakelen tussen AR en VR kan bieden. Wat nou precies de voordelen zijn, lees je in dit artikel.

augmented reality

Waarom zou Apple snel willen switchen tussen AR en VR?

Bij AR (augmented reality) zie je de echte wereld nog om je heen en daar worden door de bril verschillende 3D-objecten aan toegevoegd. Bij VR (virtual reality) stap je volledig de computer-gegenereerde wereld binnen. Er zit dus wel degelijk een verschil tussen deze twee technieken. Waarom zou je ze dan in één headset willen stoppen?

Lees meer: Woordenboek: dit betekenen virtual, augmented en mixed reality

Bij een bril die beide opties moet kunnen (zoals de Apple Reality), wil je natuurlijk niet twee minuten naar een laad-icoontje kijken. Nee, je wilt moeiteloos van de echte wereld in de 3D-wereld stappen. Volgens Kuo is deze soepele overgang precies waar Apple nu mee bezig is.

Lancering van Apple AR/VR-bril

Apple lijkt van plan om de headset in het tweede kwartaal van 2023 aan te kondigen. Tenminste dat denkt Kuo. Volgens hem wordt de headset behoorlijk krachtig. Hij biedt de rekenkracht die vergelijkbaar is met die van de M1-processor van de Mac. Ook is de headset naar verluidt voorzien van twee 8K-schermen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De headset heeft volgens de geruchten een moeizame ontwikkeling doorgemaakt. Problemen als oververhitting en een te korte accuduur zijn volgens de bronnen nog altijd onopgelost. Toch lijkt de AR/VR-bril van Apple er bijna aan te komen. Hij zou zelfs al gepresenteerd zijn bij een bestuursvergadering.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Apple Reality? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: