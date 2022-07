Na Pokémon GO heeft Niantic geen hit meer gehad: zijn AR-games gedoemd?

Sinds Pokémon GO heeft de grootste maker van AR-games geen hit meer gehad. Wat zegt het falen van Niantic over de toekomst van de AR-game?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AR-games na Pokémon GO: hopeloos?

In de zomer van 2016 geloofde iedereen in de toekomst van AR-games. Massaal liepen we buiten rond, terwijl we naar het schermpje van onze smartphone keken hoe de echte wereld werd opgeleukt. Pokémon GO voegde digitale monstertjes toe aan onze tuin, straat en park. In Nederland speelden op het hoogtepunt twee miljoen mensen de game.

Pokémon GO verbrak allerlei records. In de eerste maand werd de game 130 miljoen keer gedownload en na een paar maanden zelfs 500 miljoen keer. Binnen zestig dagen was er al 500 miljoen dollar verdiend. Maker Niantic stond plots bekend als een van de meest succesvolle gamemakers ooit.

Dat kakte snel weer in. Volgende games van het bedrijf werden geen succes en afgelopen week werd bekend gemaakt dat Niantic zo’n negentig mensen heeft ontslagen en meerdere projecten heeft geannuleerd. Onder andere de Catan-game (die nooit in Nederland is uitgekomen) en de Harry Potter-game waren al stopgezet, maar nu zijn ook de Transformers-game en nog twee onbekende projecten geannuleerd.

Is augmented reality niet de toekomst?

Hoe kan dat nou? Augmented reality is toch de toekomst? Nog niet in ieder geval. Zelfs de Minecraft AR-game van Microsoft heeft het niet gered. Het bedrijf noemde de coronacrisis als reden voor de mislukking, maar er waren eigenlijk veel meer problemen met de game. Gebruikers klaagden over het gemis van functies en de hoeveelheid bugs. Minecraft Earth was gewoon niet zo’n goede game.

Pokémon GO blijft nog wel populair, zelfs zes jaar later. Niet zoals het in 2016 was, maar nog steeds wordt de game maandelijks door zo’n 80 miljoen mensen gespeeld.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De problemen van augmented reality nu

Pokémon GO lijkt vooral een toevalstreffer in een tijd waarin we eigenlijk nog niet klaar zijn voor augmented reality. De technologie is nog te beperkt voor AR-games. Augmented reality wordt nog duidelijk bovenop de echte wereld geplakt, in plaats van dat er interactie met de wereld plaatsvindt. Digitale wezentjes verdwijnen nog niet echt achter een fysiek muurtje.

Daarnaast is het een probleem dat iedereen hun eigen versie van de augmented wereld ziet. Er is geen echte multiplayer. Hoewel je bij Pokémon GO en soortgelijke games samen speelt, kun je niet samen naar hetzelfde digitale wezentje kijken.

Daarnaast is het schermpje van je iPhone gewoonweg niet ideaal om een game te spelen als je buiten rondloopt. Het is als een te klein raampje naar een interessante wereld die je constant voor je hoofd moet houden.

Oplossingen zijn in de maak

Voor al deze problemen zijn oplossingen in de maak. Er wordt gewerkt aan technologie om de wereld te ‘mappen’: daarmee wordt een digitale kopie van de echte wereld gemaakt waardoor digitale elementen daadwerkelijk achter muurtjes kunnen verdwijnen. Tevens wordt er gewerkt aan multiplayer, zodat je deze wereld ook kunt delen.

Maar bovenal wordt er gewerkt aan nieuwe manieren om augmented reality te beleven: via een bril. Apple werkt zelf al een tijdje aan een AR-bril. Sterker nog: volgens geruchten zouden de onderdelen van deze bril al werken en is het bedrijf nu bezig met het ontwerp. De productie zou dan eind 2024 plaats kunnen vinden.

Met de technologie nog in de kinderschoenen kunnen we dus absoluut niet zeggen dat de augmentedrealitygame heeft gefaald. Vooral met de AR-brillen in het verschiet, zijn de mogelijkheden eindeloos.

Lees meer over augmented reality

Naast games kun je ook al op andere manieren aan de slag met augmented reality op je iPhone en we nemen alvast een kijkje naar AR in 2030. En als je het verschil tussen augmented reality en virtual reality niet helemaal snapt, dan helpen we je daar ook mee.