Niet alleen Apple, maar ook Facebook werkt aan een augmented reality-bril (AR). De ‘Facebook Glass’ is onder meer uitgerust met een geavanceerd hoortoestel voor slechthorende mensen. Dit moet je weten over de AR-bril van Facebook.

AR-bril van Facebook krijgt unieke audiofuncties

De AR-bril van Facebook, dat voorlopig nog een prototype is, focust zich op een ander zintuig dan de Apple Glass. Zoals het woord “glass” al doet vermoeden richt Apples AR-bril zich op het gezichtsvermogen. Facebook focust zich daarentegen met hun bril op een auditieve ervaring door middel van een super-geavanceerd hoortoestel.

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat door het Facebook Reality Labs Research-team online is gezet. In dit document wordt het prototype hoortoestel uit de doeken gedaan. Het team heeft met name ingezet op twee nieuwe technologieën: ‘Perceptual Superpowers’ en ‘Audio Presence’.

Krijg het gehoor van een slimme speaker

Eerstgenoemde techniek stelt je in staat om bepaalde (achtergrond)geluiden in de omgeving te versterken. Het unieke ‘Facebook-hoortoestel’ zorgt er daarmee voor dat je in een lawaaierig restaurant je gesprekspartner nog steeds goed kan verstaan.

Door de microfoons in de bril, die omgevingsgeluiden kunnen opvangen, en door het registreren van hoofd- en oogbewegingen maakt de technologie een selectie tussen geluiden. Op die manier wordt achtergrondruis gefilterd en relevante audio, zoals de stem van je gesprekspartner, juist versterkt.

De nieuwe Facebook-filtertechnologie lijkt daarmee behoorlijk op hoe de HomePod met lawaaierig geluid omgaat. Apples slimme speaker is bijvoorbeeld in staat om spraakopdrachten voor Siri van achtergrondruis te onderscheiden.

Facebook AR-bril heeft surround sound

Met de ontwikkeling van Audio Presence bootst Facebook de reis van geluiden na. De manier waarop geluid in de echte wereld door een ruimte beweegt wordt doorvertaald naar AR en virtual reality (VR). Het komt er praktisch op neer dat de Facebook-bril een soort surround sound-effect kan nabootsen, waarbij het lijkt alsof geluid overal vandaan komt, en niet slechts uit de bril.

Bij ar komen de ‘echte’ en ‘neppe’ wereld samen, bijvoorbeeld door een laagje bovenop de werkelijkheid te leggen. Het beste voorbeeld van ar is dan ook nog steeds Pokémon GO, een populaire game waarin je neppe schattige diertjes vangt met behulp van je echte smartphone. VR speelt zich daarentegen compleet in een ‘neppe’ wereld af. Het beste voorbeeld van vr is bijvoorbeeld een 3d-film.

