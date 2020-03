Uit de gelekte code van iOS 14 blijkt dat Apple bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe augmented reality app. Hiermee krijg je meer informatie over de wereld om je heen door je iPhone ergens op te richten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe AR-app in iOS 14

Dat blijkt uit het stukje code dat 9to5Mac in handen heeft gekregen. De nieuwe app staat onder de codenaam ‘Gobi’ beschreven. Apple is druk bezig met de integratie in de app van de Apple Store en koffieketen Starbucks.

Op die manier kunnen gebruikers bijvoorbeeld in de Apple Store hun iPhone op een product richten en er direct informatie over lezen. Zo zie je de prijs, productspecificaties en apparaten die er op lijken. Ook kun je zo verschillende apparaten snel met elkaar vergelijken, zonder dat daar een medewerker aan te pas hoeft te komen.

Informatie door te scannen

Door qr-achtige tags te scannen, kom je meer te weten over iets. Het kan dat de AirTag hier een rol in speelt, bijvoorbeeld als je deze kan scannen om de AR-functie in gang te zetten. Daarnaast is het voor externe apps mogelijk om als een extensie te integreren in de AR-app. Daardoor kunnen ook deze apps informatie over bepaalde voorwerpen of locaties delen.

Het bedrijf uit Cupertino is druk bezig om de augmented reality-techniek te integreren in Apple-producten. Er duiken dan ook steeds meer geruchten op over de AR-bril, waar Apple al een tijdje aan werkt. Zo zou de AR-bril je iPhone automatisch ontgrendelen. Ook schijnt Apple samen te werken met game-ontwikkelaar Valve.

Meer over iOS 14

Naast de augmented reality-app zijn er nog veel meer vernieuwingen gevonden in de broncode van iOS 14. Zo zou er een app-lijst worden toegevoegd aan het thuisscherm en worden meer wallpaper-opties toegevoegd.

Eerder werden in de code ook aanwijzingen gevonden over de iPhone 9, iPad Pro 2020 en Homekit. Daarnaast komt er onder andere een nieuwe fitness-app en wordt de ondersteuning voor de Apple Pencil uitgebreid. Meer weten? Houd iPhoned in de gaten om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en geruchten rondom iOS 14.

Lees het laatste nieuws over Apple