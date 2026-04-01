April 2026 is belangrijker voor Apple dan je denkt (om deze bijzondere reden)

Maart 2026 was een belangrijke maand voor Apple vanwege alle nieuwe producten die verschenen, maar april is belangrijk om een andere reden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Door de presentatie van onder meer een nieuwe iPhone, nieuwe MacBooks en nieuwe iPads vorige maand, zou je denken dat maart voor Apple de belangrijkste maand van 2026 is. Maar april 2026 is voor Apple belangrijker dank je denkt, alleen vanwege een andere, bijzondere reden.

En die bijzondere reden is dat Apple deze maand viert dat het bedrijf 50 jaar bestaat. Dat is een mijlpaal die Apple uiteraard niet ongemerkt voorbij laat gaan. Ter ere van het jubileum geeft Apple zijn medewerkers een speciaal cadeau. Die krijgen namelijk krijgen een jubileum-T-shirt, een emaille speldje en een poster in beperkte oplage, allemaal voorzien van het Apple-logo in regenboogkleuren dat Apple gebruikt voor de jubileum-artwork. Op een bord bij Apple Park staat dat de producten met de hand zijn vervaardigd en dat medewerkers ze tot 30 april kunnen ophalen.

Each employee gets a 50th T-shirt, limited edition poster and enamel pin! pic.twitter.com/EpvT9no3Yh — Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) March 31, 2026

Concerten over de hele wereld

Apple kondigde op 13 maart de viering van het 50-jarig jubileum al aan, dat op 1 april 2026 valt. Sindsdien organiseert Apple overal ter wereld concerten en ‘Today at Apple’-evenementen. Zo was er al een concert van Alicia Keys in New York, een optreden van Li Yuchun in Chengdu, een concert van Mumford & Sons in Londen, een ontmoeting met professioneel kunstschaatser Elladj Baldé in Vancouver, een lichtshow met muziek van Bailey Pickles in Sydney, en nog veel meer.

Apple is van plan om de viering van het jubileum uiteindelijk af te sluiten met een speciaal slotoptreden op de Apple Park-campus voor medewerkers. De muzikale gast die dan zal optreden is op dit moment nog niet bekendgemaakt, maar volgens de laatste geruchten zou het Paul McCartney kunnen zijn.

Wil je niets missen van alle evenementen die Apple in april 2026 nog organiseert vanwege het 50-jarig jubileum? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!