Sommige populaire apps werken straks niet op Apple Silicon Macs

Tijdens het aankomende Apple-event worden de nieuwe Apple Silicon Macs onthuld, maar op deze Macs zullen veel populaire apps ontbreken. Grote namen als Facebook, Google en YouTube zijn niet als apps te draaien op de nieuwe apparaten.

Populaire apps trekken zich terug uit App Store van Apple Silicon Macs

De Apple Silicon Macs hebben net als de iPhone en iPad een eigen chip van Apple. In theorie zijn dan ook alle iOS-apps te downloaden op deze Macs, zelfs als een ontwikkelaar geen aparte macOS-app heeft gemaakt. Alleen in theorie, want in werkelijkheid ontbreken een aantal belangrijke apps.

Hoewel alle iOS-apps standaard te installeren zijn, geeft Apple ontwikkelaars de optie om zich terug te trekken uit de Mac App Store van de Silicon Macs. 9to5Mac ontdekte dat veel populaire apps gebruik hebben gemaakt van die optie.

Zo kun je geen YouTube-app downloaden op je nieuwe Mac en ook breken de meeste Google-apps zoals Maps, Drive en Gmail. Ook Facebook trekt zijn apps terug uit de Mac App Store: behalve de Facebook-app ontbreken ook WhatsApp, Instagram en Messenger.

Daarnaast zijn populaire apps als Snapchat, Amazon Prime Video en Disney Plus niet in de Mac App Store te vinden. Het kan echter dat sommige ontwikkelaars zich alleen tijdelijk terugtrekken uit de App Store om hun apps eerst beter werkend te krijgen, of nog niet hebben besloten of ze hun applicatie in de app-winkel willen zetten.

Als een iOS-app wel te downloaden is op een Apple Silicon Mac zie je een bericht staan dat de app gemaakt is voor iPad, maar niet geverifieerd is voor macOS. Is de iOS-app niet compatibel, dan krijg je een melding dat je de app zal moeten downloaden op een iPhone of iPad.

Apple onthult Apple Silicon Macs op 10 november

Tijdens het laatste Apple-event van 2020 worden naar verwachting de eerste Macs met Apples eigen chip onthuld. Meer weten? We beantwoorden vijf belangrijke vragen over Apple Silicon. Daarnaast verwachten we tijdens het event ook de release van macOS Big Sur, de AirPods Studio en meer. In ons verwachtingen-artikel van het Apple-event zetten we alle verwachte producten en updates op een rijtje.

