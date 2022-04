Sommige apps volgen gebruikers ondanks privacy-features in iOS 15

Iedere app moet gebruikers om toestemming vragen om ze te mogen volgen. Toch lijken een aantal ontwikkelaars geen ‘nee’ te accepteren. Zijn Apples privacy-features voor apps wel zo betrouwbaar als we hoopten?

Jouw data wordt stiekem verzameld, ook als je dat niet wil

Iedere app heeft sinds iOS 14.5 je toestemming nodig om jou te volgen. Veel gebruikers weigeren dit verzoek, maar een aantal slimme app-ontwikkelaars heeft meerdere manieren gevonden om een ‘nee’ te omzeilen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat op de techwebsite ArsTechnica verscheen. Hoewel Apple’s privacy-features over het algemeen prima werken, houden apps altijd kleine openingen om stiekem data van gebruikers te verzamelen.

De onderzoekers analyseerden negen iOS-apps. Deze apps genereren gebruikersidentificaties via zogeheten server-side code, zelfs als App Tracking is uitgeschakeld. De code lijkt te zijn geleverd door een dochteronderneming van het Chinese bedrijf Alibaba, die deze identificaties in apps kan volgen. Advertentiebedrijven kunnen hierdoor nog steeds specifieke content op gebruikers richten.

In totaal vergeleek het onderzoek 1759 verschillende apps voor en na de release van Apple’s anti-tracking-features. Hoewel een kwart van deze apps beweert geen gebruikersgegevens te verzamelen, bevat 80 procent nog steeds minstens één trackingbibliotheek.

Meer over Apples privacy-features

Overigens breidt Apple de privacyfeatures binnen iOS alsmaar uit. Zo kun je sinds iOS 15.2 zien wat apps met je gegevens doen. Je ziet niet alleen hoe vaak een app toegang krijgt tot je camera’s en microfoon, maar ook met welke domeinen ze contact leggen. Het rapport over de privacy van apps bestaat uit vier delen: ‘Toegang tot gegevens en sensors’, ‘Netwerkactiviteit van apps’, ‘Netwerkactiviteit van websites’ en ‘Vaakst gecontacteerde domeinen’.

Ook iCloud (Plus) biedt allerlei functies om je privacy beter te waarborgen. Zo is er Privédoorgifte, waarmee je via Safari geheel anoniem kunt browsen. Heb je geen zin om je persoonlijke e-mail in te vullen zodra je bijvoorbeeld iets bestelt? Met iCloud Plus krijg je de mogelijkheid om willekeurige e-mailadressen aan te maken die de berichten doorsturen naar je daadwerkelijke inbox.

