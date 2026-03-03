Deze 6 populaire Apple-apps krijgen nieuwe functies in iOS 26.4

Met iOS 26.4 komen veel veranderingen naar je iPhone, waardoor zes populaire Apple-apps nieuwe functies krijgen. Dit zijn ze!

iOS 26.4

Apple heeft weer een nieuwe testversie van iOS 26.4 uitgebracht! In iOS 26.4 bèta 3 heeft Apple weinig grote vernieuwingen doorgevoerd. In plaats daarvan focust Apple op het verbeteren van alle nieuwe functies die met de eerste testversies van iOS 26.4 naar de iPhone zijn gekomen. Dat is ook wel nodig, want iOS 26.4 brengt veel veranderingen naar een aantal populaire apps van Apple. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

1. Apple Music

Apple Music krijgt er binnenkort veel meer functies bij. Met iOS 26.4 komt Playlist Playground naar de app, waarmee Apple Intelligence complete afspeellijsten voor je samenstelt. Verder krijgen albums en afspeellijsten een nieuw ontwerp, zie je meer informatie over lokale concerten van je favoriete artiesten en kun je meerdere nummers in één keer toevoegen aan een playlist. Lees hier meer over Apple Music in iOS 26.4:

2. Herinneringen

De Herinneringen-app van Apple wordt weer wat beter in iOS 26.4. Een belangrijke nieuwe functie van de applicatie is het instellen van dringende reminders. Bij deze herinneringen krijg je een melding, die hetzelfde werkt als de wekker op je iPhone. Je moet deze notificaties wegvegen, anders blijft een geluid op je telefoon afspelen. Zo voorkom je dat je de herinnering alsnog vergeet. Vanaf iOS 26.4 zie je alle dringende reminders onder één lijst in de Herinneringen-app.

3. Podcasts

Luister je regelmatig naar podcasts via Apple Podcasts? In dat geval worden de afleveringen vanaf iOS 26.4 weer wat uitgebreider, omdat Apple de videofunctie in de app verbetert. Het is nu al mogelijk om video’s te kijken in de Podcasts-app, maar het aantal afleveringen met beeldmateriaal is nog beperkt. In iOS 26.4 wordt het mogelijk om afleveringen met video’s te downloaden en deze video’s in landschapsmodus te bekijken. Zo wordt het voor makers aantrekkelijker om video’s toe te voegen aan de Podcasts-app.

4. Apple TV

Naast Apple Music brengt iOS 26.4 ook een belangrijke verbetering naar Apple TV. In iOS 26.4 kun je de stijl van de ondertiteling aanpassen in de app. Het is nu al mogelijk om ondertiteling te veranderen via de Toegankelijkheid-instellingen, maar dat is straks niet meer nodig. Met iOS 26.4 kun je bij iedere aflevering en film in Apple TV de ondertiteling aanpassen, zodat deze goed afleesbaar blijft voor iedereen.

5. Gezondheid

In de Gezondheid-app zie je de belangrijkste gezondheidsgegevens van je iPhone en Apple Watch terug. Je ziet hoeveel stappen je hebt gezet, hoeveel kilocalorieën je hebt verbrand en hoe goed je hebt geslapen de laatste tijd. Laatstgenoemde krijgt een nieuwe functie in iOS 26.4, want je ziet straks je gemiddelde bedtijd in de Gezondheid-app. In de applicatie verschijnt vanaf iOS 26.4 een overzicht met je gemiddelde bedtijd van de afgelopen twee weken, mits je slaapgegevens bijhoudt in de Gezondheid-app.

6. Freeform

Freeform is een applicatie die sinds iOS 16 standaard op je iPhone staat. Met de applicatie kun je eenvoudig aantekeningen maken, maar daar krijg je in iOS 26.4 veel meer mogelijkheden bij. De app wordt in iOS 26.4 uitgebreid met meer foto’s, achtergronden en grafieken die door Apple zijn ontworpen. Helaas kunnen niet alle gebruikers aan de slag met deze opties, want ze zijn onderdeel van het betaalde Apple Creator Studio.

Release van iOS 26.4

Veel apps van Apple krijgen er dus handige functies bij in iOS 26.4. We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe softwareversie, want Apple brengt de update vermoedelijk uit in de tweede helft van maart. Wil je geen enkele update van Apple missen? En weten wanneer alle nieuwe features precies naar je iPhone komen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!