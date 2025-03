Vrijwel alle apps worden veel beter in iOS 19 (en dit is waarom)

Volgens Mark Gurman van Bloomberg richt Apple zich in iOS 19 meer op het verbeteren van apps dan op het introduceren van nieuwe functies.

Apps worden beter in iOS 19

Gurman zegt dat Apple zich bij de aankomende release van iOS 19 meer op het uitbreiden van bestaande Apple Intelligence-mogelijkheden in apps dan op het introduceren van gloednieuwe mogelijkheden. Dat zou betekenen dat veel apps in iOS 19 een stuk beter worden. Aangezien Apple erg achterloopt met het waarmaken van de beloften voor een verbeterde Siri, is dit erg logisch. Kennelijk zijn de plannen om een meer conversatiegerichte Siri in iOS 19 te introduceren inmiddels zelfs ook al uitgesteld naar iOS 20.

Naast de Siri-functies zal Apple volgens Gurman geen grote nieuwe AI-functies in iOS 19 stoppen. Er komt dus vooral meer van wat er al is, wat betekent dat meer apps veel beter zullen worden in iOS 19:

The bad news is that Apple is unlikely to unveil groundbreaking new AI features at this coming WWDC. Instead, it will likely lay out plans for bringing current capabilities to more apps. (Het slechte nieuws is dat Apple tijdens WWDC waarschijnlijk geen baanbrekende nieuwe AI-functies zal onthullen. In plaats daarvan zal het waarschijnlijk plannen uiteenzetten om de huidige mogelijkheden naar meer apps te brengen.)

De praktijk blijft onduidelijk

Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk wat dit in de praktijk betekent. Het zou kunnen dat Apple simpelweg bepaalde AI-functies naar meer apps brengt, of mogelijk zelfs een API voor ontwikkelaars openstelt. Het is moeilijk te zeggen welke uitbreiding Apple van plan zou kunnen zijn, dus dat blijft voorlopig afwachten.

iOS 19 lijkt vooralsnog vooral een soort inhaalslag te worden voor AI in apps. Apple is nog steeds van plan om de nieuwe ‘LLM Siri‘ uit te brengen in iOS 19.4. Dit ondanks de vertraging die de ontwikkeling in de tussentijd heeft opgelopen. Daarnaast heeft Apple de Siri-functies van iOS 18.4 uitgesteld tot ergens ‘in het komende jaar’, wat mogelijk nog iOS 19 kan betekenen.

In Nederland blijft het voorlopig sowieso nog afwachten, omdat Apple Intelligence hier überhaupt nog niet beschikbaar is. Mogelijk verschijnt er hier dit jaar nog wel een Engelstalige versie (al weten we niet wanneer), maar een Nederlandstalige versie verwachten we eigenlijk pas ergens in 2026.