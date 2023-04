Bijna alle apps van Apple werken straks niet meer op oude iPhones

Gebruik jij nog een oude iPhone? Lees dan vooral even door, want het lijkt erop dat bijna alle apps van Apple binnenkort niet meer op oude iPhones werken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apps van Apple werken niet meer op oude iPhones

Door een recent document van Apple lijkt het er sterk op dat apps van Apple straks niet meer werken op (te) oude iPhones. Als je nu bijvoorbeeld nog een iPhone 3GS hebt, werken nog steeds alle apps van Apple. Zo is het nog steeds mogelijk om berichten te sturen via iMessage en om de App Store te gebruiken. Het is echter al vaak niet meer mogelijk om apps te installeren, omdat ze geen oude iOS-versies ondersteunen.

Lees ook: Webapps op je iPhone – zo download je nieuwe apps via Safari

Vanaf mei werken deze apps van Apple naar verwachting helemaal niet meer op oudere devices. Hierdoor zijn ook diensten als Siri, Kaarten en FaceTime straks niet meer te gebruiken. Het is onduidelijk waarom Apple deze keuze nu maakt. Dit heeft mogelijk te maken met een nieuwe updates voor alle apps van Apple, die niet te installeren is met een verouderde iOS-versie.

Diensten werken niet meer bij iOS 11 of lager

Als we de geruchten moeten geloven, stopt de ondersteuning van de apps van Apple bij alle devices die draaien op iOS-versies van 2017 of lager. Dat jaar kwam iOS 11 uit, dus als je nog een iPhone hebt die op iOS 11 of lager draait, is de kans groot dat je vanaf volgende maand geen gebruik meer kan maken van Apple’s diensten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hetzelfde geldt overigens voor macOS, tvOS en watchOS. Ook bij deze besturingssystemen vervallen Apple’s diensten bij systemen die draaien op te oude OS-versies. Vanaf macOS 10.13, tvOS 11 en watchOS 4 of lager verlies je de toegang tot de standaard apps van Apple. Zo kan je straks met een oude iPhone dus geen berichten meer versturen of apps van Apple downloaden als je de nieuwe OS-update niet uitvoert.

iCloud blijft wél beschikbaar

Goed om te weten: iCloud is de enige app van Apple blijft wél beschikbaar blijft op oude iPhones. Zo kan je dus nog steeds een back-up maken in iCloud en je foto’s bewaren in je digitale opslag. Het is alsnog aan te raden om je toestel te updaten naar de nieuwste OS-versie als dat mogelijk is. Vaak bevat de nieuwste software namelijk beveiligingsupdates, zodat jouw bestanden goed beveiligd blijven.

Lees ook: Installeer iOS 16.4 nog niet, maar wacht op 16.4.1

De kans dat jij straks geen gebruik meer kan maken van Apple’s diensten op je iPhone is gelukkig klein. Volgens Apple draait slechts 8 procent van alle iPhones op iOS 14 of lager. Grote kans dus dat je al een nieuwere versie op je iPhone geïnstalleerd hebt. Is dat niet het geval? Check dan dit artikel waarin we uitleggen hoe je de nieuwste iOS-versie op je iPhone installeert.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.