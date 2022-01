‘Apple VR-headset met drie (!) schermen komt in tweede helft van 2022’

Apple komt later dit jaar nog met haar eerste VR-headset. De bril krijgt maar liefst drie schermen en wordt alles behalve goedkoop.

Apple VR-bril met drie schermen komt later dit jaar

Apple kondigt al in de tweede helft van 2022 zijn veelbesproken VR-bril aan. De Apple VR-headset krijgt een ‘innovatieve weergaveconfiguratie’, bestaande uit twee micro-oled-schermen en een enkel amoled-paneel. Dat stellen analisten van Display Supply Chain Consultants. De bril ondersteunt zowel een VR-modus als een AR-modus.

De micro-oled-schermen krijgen een resolutie van ongeveer 4000 pixels per inch. Dat is nodig omdat de schermen zich vlakbij je ogen bevinden. Zodra je pixels ziet, zijn de beelden natuurlijk niet meer realistisch. De schermen (of eigenlijk schermpjes) zijn volgens de geruchten slechts 1,4 inch groot.

Het derde scherm dient volgens de analisten voor perifeer zicht. Dit is het deel van ons zicht dat buiten onze centrale, scherpgestelde blik ligt. Dit is wellicht een verklaring voor het gebruik van amoled-technologie in plaats van micro-oled. Amoled-schermen hebben over het algemeen een te lage pixeldichtheid voor VR. Maar dat maakt dus weinig uit, omdat dat beeld ook minder scherp hoeft te zijn.

Ming-Chi Kuo voegt hier nog aan toe dat de VR-headset gebruikmaakt van zogeheten 3P pancake lenses’. Deze hebben een gevouwen design, waardoor er licht op en neer tussen de schermen en lenzen wordt gereflecteerd. Dankzij deze techniek kan Apple’s headset bijzonder licht en compact worden.

Het sparen kan beginnen

Ben jij van plan de Apple VR-headset aan te schaffen? Dan zul je waarschijnlijk flink in de buidel moeten tasten. Volgens de bron gaat het apparaat ‘meerdere duizenden euro’s’ kosten. Dat komt mede door de geavanceerde schermconfiguratie. De headset richt zich dan ook voornamelijk op professionals en developers.

Naast drie schermen krijgt de VR-bril verschillende camera’s om handbewegingen vast te leggen. Ook is er wellicht een LiDAR-sensor aan boord en krijgt het apparaat zijn eigen chip.

