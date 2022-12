iPhone kapot? Apples Self Service Repair gaat van start in Europa (maar niet overal)

Apples Self Service Repair-programma is nu beschikbaar in België en nog zeven andere landen. Wat heb je aan deze service?

Self Service Repair-programma: dit is het

Het Self Service Repair-programma houdt – zoals de naam misschien al verraadt – in dat je zelf je Apple-device kan repareren. Als je scherm kapot is of je batterij vervangen moet worden, krijg je een reparatiepakket opgestuurd om het zelf te doen. Daardoor hoef je nu dus niet meer naar een Apple Store te gaan!

Deze pakketten bevatten het gereedschap en de nodige onderdelen om je iPhone zelf thuis te repareren. Dit zijn dezelfde onderdelen en tools die door Apple-reparateurs worden gebruikt. Opvallend: de gereedschappen huur je slechts van Apple, na de reparatie moet je ze weer terugsturen. De benodigde onderdelen mag je natuurlijk wel zelf houden.

Zo werkt het Self Service Repair-programma

Heb je een barstje in je telefoonscherm? Of is je batterij hoognodig aan vervanging toe? Dan kan je in België (en zeven andere Europese landen) nu dus van het programma gebruikmaken. Je bestelt de losse onderdelen op de site van Apple, om je apparaat thuis te repareren.

Als je niet de benodigde gereedschappen in huis hebt, is het de mogelijkheid om een gereedschapskit een week lang te huren voor 59,95 euro. Het pakket wordt dan gratis naar je opgestuurd, maar je moet uiteraard wel nog los betalen voor de nieuwe onderdelen die je nodig hebt voor de reparatie. Als je jouw oude onderdelen terugstuurt naar Apple, krijg je ook nog eens korting.

Het Self Service Repair-programma: waarom?

Met het programma probeert Apple voornamelijk in te zetten op duurzaamheid. De dienst stimuleert klanten om oude onderdelen terug te sturen en om hun telefoon een tweede leven in te blazen met nieuwe onderdelen. Zo gaan oude toestellen mogelijk langer mee én worden oude onderdelen gerecycled.

De dienst is volgens Apple voornamelijk bedoeld voor mensen die al ervaring hebben met het vervangen van technische onderdelen. Heb je dit niet? Dan is het waarschijnlijk ongeveer even duur om je iPhone bij Apple zelf te laten maken. De prijzen voor de onderdelen thuis zijn namelijk even duur, en daar komt de prijs van de reparatiekit nog bovenop.

Dienst nog maar beperkt beschikbaar

De dienst was al beschikbaar in de Verenigde Staten, maar komt nu dus ook naar Europa. Apples Self Service Repair is als eerste beschikbaar in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Het is nog niet duidelijk wanneer het programma naar Nederland komt.

De dienst is overigens niet beschikbaar voor ieder Apple-apparaat: Apple biedt reparatiekits aan voor de iPhone 13– en de iPhone 12-serie en MacBooks met een M1-chip. Is een van je andere Apple-apparaten kapot? Dan moet je dus nog steeds naar de Apple Store voor reparatie.

